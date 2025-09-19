Líder do PL aceita redução de penas, mas diz que tem que vir do STF
O PL tem discurso pronto para se contrapor à posição do relator do PL da Anistia (renomeado de Dosimetria), Paulinho da Força (Solidariedade-SP). "A direita nunca votou a favor de nenhum projeto de redução de pena. Não faz parte da nossa história, do nosso conceito ideológico. Isso é coisa da esquerda. Seria muito oportunismo começarmos agora", afirmou à coluna o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).
O deputado admite que pode concordar com a redução de penas, mas não dessa forma. Teria que ser por outra via.
"Se o Supremo quiser reconhecer que errou e deu penas muito duras, ele que o faça. Dosimetria não cabe ao Legislativo". O embate não é tanto sobre o conceito, até porque, em tese, o ex-presidente Jair Bolsonaro também seria beneficiado por uma pena menor.
"Se a solução vier pelo STF, nós aceitamos". Mas acrescenta: "Isso não acaba com a luta pela anistia. Pelo contrário, vamos criar um problema jurídico. Quase todos os condenados pelo 8 de janeiro já cumpriram pena para progressão de regime. Se tiverem redução agora, terão que ser indenizados ou reparados pelo Estado de alguma forma. Só tem um instrumento que resolve para todos: anistia para quem cumpriu pena injustamente".
Não é uma concordância com o projeto de redução de pena debatido ontem na casa de Michel Temer. Mas é um aceno de que poderia haver acordo se empacotado de outra forma, com participação mais ativa do STF. Temer consultou os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e eles concordaram com a tese da revisão de penas no PL da Dosimetria. Mas a proposta do líder do PL vai além. A solução teria que partir do Poder Judiciário, desde que provocado, e não do Legislativo.
Sóstenes Cavalcante deve se reunir na segunda-feira com o relator, Paulinho da Força e, depois, com Jair Bolsonaro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.