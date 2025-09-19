Líder do PL aceita redução de penas, mas diz que tem que vir do STF

O PL tem discurso pronto para se contrapor à posição do relator do PL da Anistia (renomeado de Dosimetria), Paulinho da Força (Solidariedade-SP). "A direita nunca votou a favor de nenhum projeto de redução de pena. Não faz parte da nossa história, do nosso conceito ideológico. Isso é coisa da esquerda. Seria muito oportunismo começarmos agora", afirmou à coluna o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

O deputado admite que pode concordar com a redução de penas, mas não dessa forma. Teria que ser por outra via.

"Se o Supremo quiser reconhecer que errou e deu penas muito duras, ele que o faça. Dosimetria não cabe ao Legislativo". O embate não é tanto sobre o conceito, até porque, em tese, o ex-presidente Jair Bolsonaro também seria beneficiado por uma pena menor.