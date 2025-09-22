PT vai fechar questão contra 'PL da Dosimetria', diz presidente do partido
O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou à coluna que o partido fechará questão contra qualquer tipo de redução de penas para os condenados no 8 de janeiro. "Sem acordos", declarou.
Segundo ele, o Congresso tem que entender que a prioridade são pautas da economia, segurança, saúde e educação. "Ou as lideranças políticas entendem isso, ou a pauta do Congresso - anistia para golpistas, assassinos, prerrogativas etc - será o fermento de mobilizações que só estão começando".
Os dois polos da política brasileira, PT e PL, estão irredutíveis e, ironicamente, podem acabar do mesmo lado. O PT por não querer qualquer tipo de recuo nas penas, e o PL por defender anistia ampla, geral e irrestrita.
"Nenhuma chance de redução de penas", respondeu à coluna o líder da oposição na Câmara, deputado Coronel Zucco. "Nossa questão é justiça. O Brasil já fez anistia, inclusive com crimes hediondos", arremata.
Animados com as manifestações de rua que levaram milhares às ruas em todo o país, deputados do PT vão tentar derrotar a pauta da anistia no voto. "Não é correto ceder (a favor da redução de penas). Não vamos votar a favor dessa ação antidemocrática. Não vai prosperar no Senado e menos ainda no STF", afirma o deputado Rogério Correia, vice-líder do PT.
Até as vozes mais moderadas do PT, que votaram a favor da PEC da Blindagem em troca de derrubar a urgência da anistia, veem como mais difícil qualquer acordo após a péssima repercussão nas ruas e nas redes. Mas admitem que o centrão, com apoio de alguns parlamentares da esquerda e da direita, pode tentar levar a pauta adiante. "Acho que eles podem tentar levar adiante sozinhos", disse um petista graúdo.
Edinho Silva aposta no Senado para frear a anistia, assim como acontece com a PEC da Blindagem. "Acho que se passar na Câmara, não passa no Senado", comenta.
Líderes do centrão próximos a Hugo Motta admitem a dificuldade. "Qualquer acordo sempre é difícil, ainda mais num país dividido. Mas cabe ao Congresso construir pontes e garantir a democracia, com seu pluralismo de pensamento. Ao Congresso sempre caberá o meio termo, mesmo pagando a conta de nunca agradar a todos", pondera o líder de um grande partido de centro.
