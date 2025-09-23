Mercado vê encontro de Lula e Trump como contraponto a Eduardo Bolsonaro
Um dos maiores banqueiros do país suspirou aliviado quando soube do encontro marcado entre os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Lula, do Brasil. "Pelo menos um contraponto ao Eduardo Bolsonaro", admitiu, em conversa com a coluna. Ainda não se sabe se a possível reunião terá o potencial de mudar o jogo econômico e reduzir tarifas. "Por enquanto é inconclusivo, mas está na direção certa. Gostei de ter vindo do Trump", concluiu o empresário.
Logo após o discurso em que o americano admitiu ter "uma boa química" com Lula e anunciou que os dois vão se reunir na semana que vem, o Ibovespa bateu novo recorde histórico intradiário, perto dos 147 mil pontos. Já o dólar voltou a furar o piso de R$ 5,30.
Na Fazenda, o tom é de cautela. Um assessor próximo a Fernando Haddad disse ao UOL que o convite de Trump foi recebido "com cuidado, mas positivamente". Há expectativa de desanuviar o clima a ponto de avançar ainda nesta semana a votação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.
Já no Itamaraty, um diplomata resumiu o clima: "Nem muito nervoso nem muito eufórico. Tem que esperar o próximo passo. Foi o feedback positivo de um encontro muito rápido. Mas qualquer reunião entre chefes de estado requer preparação. As equipes têm que sentar e discutir a pauta antes da visita presidencial", afirmou.
Christopher Garman, da Eurasia, concorda. "Eu iria com calma. Trump assopra e depois bate com frequência. Ele valoriza relações pessoais, abriu uma janela. Mas os desafios na relação são grandes. Ele pode colocar temas políticos que Lula não consiga avançar", pondera.
