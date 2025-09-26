Tarcísio recua da candidatura presidencial; Ratinho é plano B do centrão
A desorganização da direita e o fortalecimento de Lula estão fazendo Tarcísio de Freitas recuar da candidatura a presidente em 2026.
"Ele não vai para a disputa nacional por uma questão lógica: não vai trocar algo que ele domina - sua reeleição - por algo que está todo mundo mexendo e ninguém manda nem resolve. Gera insegurança e não é recomendável", diz um aliado próximo ao governador de São Paulo.
"Já aconteceu com Serra e Doria (deixarem o governo antes do tempo). É salto triplo carpado. Não dá certo. Tem que seguir uma trilha. Ele só esta se desgastando com o processo nacional. Não está ganhando", emenda.
Outro ponto que conta é o fortalecimento de Lula nas pesquisas e a "química" que rolou com Donald Trump. O entorno de Tarcísio vê Lula como o candidato mais forte em 2026. Nesse caso, seria melhor apostar no projeto presidencial para 2030, com um legado de oito anos e obras prontas para mostrar em São Paulo.
Líderes do centrão insistem que Tarcísio só não será candidato se Bolsonaro não quiser, mas consideram que o presidente tem sido inconstante. "Bolsonaro tinha prometido apoio a Tarcísio, mas a hesitação dos filhos Flávio e Eduardo tem feito Bolsonaro titubear", admite um dos maiores caciques do centro.
Interlocutores do governador de São Paulo lembram que quem mais fez "foguetório" pela candidatura de Tarcísio foram o PL, PP e o União Brasil. "Eles estão sem produto", afirma este aliado. "É uma máquina de vendas pronta e Tarcísio é o melhor produto. A Faria Lima é bolsa de apostas. Não consegue voto de ninguém. São bases muito voláteis. Já o sobrenome 'Bolsonaro' virou franquia familiar. É confusão que Tarcísio prefere não entrar", conclui.
Se Tarcísio de fato desistir, a 'máquina de vendas' do centrão já tem outro produto: o governador do Paraná, Ratinho Jr.
"O consenso entre partidos do centro é que nenhum de nós apoiará a direita radical", diz o líder do centrão. "Se Tarcísio não quiser, vai todo mundo com Ratinho. Ele tem menos sentimento de vitória que o governador paulista, mas tem menos rejeição entre as mulheres, segundo nossas pesquisas internas. Ele é leve, tem entrada no Nordeste e ajuda a fazer bancadas muito mais que o bolsonarismo, que só elege o PL. A tendência é todo mundo ir com Ratinho - Federação União Progressista, PL e parte do MDB - e levá-lo ao segundo turno. A extrema direita vai ficar isolada.
É claro que tudo pode mudar a partir de segunda-feira, quando Tarcísio visitará Bolsonaro. Mas, a preço de hoje, Tarcísio fica em São Paulo. Amanhã, ninguém sabe.
