Aliados de Tarcísio veem Lula favorito em 26; governador não quer arriscar
A visita a Jair Bolsonaro ajudou a reforçar a convicção de que Tarcísio de Freitas - pelo menos por enquanto - é candidato à reeleição em São Paulo. Ele externou publicamente, e também a aliados próximos, que vai se concentrar em São Paulo. A frase mais ouvida por assessores é: "Não vou tomar esse risco".
A avaliação no entorno do governador é que Lula é favorito em 2026. Seria muito arriscado perder a reeleição segura no mais importante estado do país por uma aventura presidencial. Sob condição de anonimato, um aliado próximo fez a seguinte análise à coluna: "Eu acho que Lula vai vencer no ano que vem. É até bom porque ele vai ter que lidar com as mazelas que ele mesmo criou. Acho que a gente vai ver de novo o que aconteceu com a Dilma. Eles vão quebrar o Brasil".
Segundo esse raciocínio, seria mais seguro e melhor para Tarcísio ser ungido como nome de direita capaz de salvar o país do 'desastre econômico' em 2030.
O cenário mudou muito nos últimos três meses. As pesquisas mostravam Lula e nomes de direita como Tarcísio e o próprio Jair Bolsonaro (inelegível) numericamente empatados no meio do ano. Hoje, o atual presidente da República venceria em todos os cenários de primeiro e segundo turno.
No Palácio dos Bandeirantes, a análise é que a direita errou muito. "Entregou de presente a eleição de 26. Acho que o candidato deve ser o Ratinho", revela essa fonte.
É o mesmo cenário vislumbrado pelo centrão. O presidente de um importante partido admite que "Tarcísio ainda é favorito, mas Ratinho está encostando". Já outro cacique do centrão aposta que é apenas um "recuo estratégico" de Tarcísio e ele será o candidato a presidente da direita.
Como se vê, o jogo ainda está muito aberto. Tudo pode acontecer.
