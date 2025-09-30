Aliados de Tarcísio veem Lula favorito em 26; governador não quer arriscar

A visita a Jair Bolsonaro ajudou a reforçar a convicção de que Tarcísio de Freitas - pelo menos por enquanto - é candidato à reeleição em São Paulo. Ele externou publicamente, e também a aliados próximos, que vai se concentrar em São Paulo. A frase mais ouvida por assessores é: "Não vou tomar esse risco".

A avaliação no entorno do governador é que Lula é favorito em 2026. Seria muito arriscado perder a reeleição segura no mais importante estado do país por uma aventura presidencial. Sob condição de anonimato, um aliado próximo fez a seguinte análise à coluna: "Eu acho que Lula vai vencer no ano que vem. É até bom porque ele vai ter que lidar com as mazelas que ele mesmo criou. Acho que a gente vai ver de novo o que aconteceu com a Dilma. Eles vão quebrar o Brasil".

Segundo esse raciocínio, seria mais seguro e melhor para Tarcísio ser ungido como nome de direita capaz de salvar o país do 'desastre econômico' em 2030.