Isenção do IR será aprovada com mais de 400 votos, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), está otimista com a aprovação amanhã do projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. "Acho que teremos mais de 400 votos", afirma. O governo acompanha com atenção os destaques (votação em separado para alterar o texto) que devem ser propostos pelo PL. A oposição quer ampliar a faixa de compensação para renda de até R$ 10 mil mensais e retirar a cobrança progressiva de quem ganha acima de R$ 50 mil, o que representaria uma bomba fiscal para o governo.

Lindbergh afirma que nada disso passará. "Arthur Lira (relator) pode dizer que não vai acolher. É inconstitucional. E tem decisão do STF dizendo que não pode criar isenção sem ter compensação devida. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal", explica. "Esperamos que os partidos do centrão votem conosco. Só Novo e PL devem ficar de fora", vaticina.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), concorda que o projeto do IR passará sem desidratação. "Consegue", respondeu ele à coluna. Guimarães está parcialmente de volta ao trabalho depois de um período de afastamento.