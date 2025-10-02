Ruas e blindagem acuam oposição e dão a maior vitória de Lula
A repercussão negativa da PEC da Blindagem - com as manifestações de rua e o enterro sumário no Senado - foi determinante para a vitória do governo ontem. A aprovação do PL que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês e cobra até 10% de quem recebe acima de R$ 50 mil passou por unanimidade.
"Foi o bom senso recuperado temporariamente após as ruas falarem grosso", analisou o líder de um partido da base governista. O projeto mais importante do governo Lula neste ano teve 493 votos a favor, com ajuda em peso da oposição.
O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, acompanhou a votação do plenário da Câmara ao lado do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
"Achei histórico mesmo. É a primeira vez que fazemos uma reforma na tributação cujo único objetivo é melhorar a distribuição de renda.E aprovamos por unanimidade, algo sem precedentes e inimaginável alguns meses atrás", afirmou Marcos Pinto à coluna.
O governo estava preparado para mais ''emoção", nas palavras de um assessor que participou das reuniões com parlamentares. "A verdade é que foi absolutamente tranquilo. Achei que ia ter mais emoção. 'Jabutis' (matéria estranha ao texto), traições. Mas não houve nada. A opinião pública pesou muito. Ninguém queria ficar contra a ideia", analisou.
Na avaliação de auxiliares do Ministério da Fazenda, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o relator, Arthur Lira, foram muito hábeis. "Eles rejeitaram todas as propostas que não tinham ou reduziam a compensação, que eram as mais perigosas. Ninguém quis se expor no plenário com pauta impopular", disse um assessor próximo a Fernando Haddad.
Havia emendas para aumentar a faixa de isenção de R$ 7.350 para R$ 7.500 e atualizar automaticamente a tabela de imposto de renda de acordo com a inflação. Mas o relator rejeitou todas sob o argumento de que teriam impacto financeiro relevante sem previsão de receita. Foram feitas mudanças pontuais no relatório para esclarecer alguns pontos, em acordo com os líderes.
O governo ajudou com a liberação das emendas. "Isso avançou ao longo do mês de setembro todo. Foi fundamental", admite um dos negociadores.
Nem o entorno de Lira acreditou no placar unânime. "Nem eu acreditei", desabafou um assessor. "A palavra-chave é diálogo. Lira conhece o regimento, a dinâmica da casa, os deputados e tem credibilidade", ponderou.
A oposição assistiu a tudo constrangida. Sem um 'pio', votou a favor do principal projeto do governo que, inadvertidamente, ela ajudou a fortalecer ao insistir na blindagem e anistia - depois dos males do tarifaço e sanções a autoridades.
A Câmara começa a sair da paralisia das "pautas tóxicas", e o governo tem a chance de recuperar o comando do país. Agora é surfar na maré positiva. Vamos ver até quando.