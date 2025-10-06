Governo cede ao agro e corre para salvar MP que taxa bets
O governo discute a "reta final" da MP 1303, que taxa bets, fintechs, aplicações financeiras e juros sobre capital próprio, com estimativa de arrecadar cerca de R$ 20 bilhões. O relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), vai se reunir com os líderes das bancadas e espera votar a medida provisória na comissão especial amanhã e, nos plenários da Câmara e do Senado, na quarta-feira, dia em que a MP perde a validade.
"O governo já recuou. Vai manter a isenção dos títulos ligados ao agronegócio e ao setor imobiliário (LCIs, LCAs, CRIs e CRAs). Para nós, o que é fundamental é manter a compensação do PIS/Cofins, JCP (juros sobre capital próprio) e fintechs", afirmou à coluna um dos principais negociadores no Congresso. Juntas, essas medidas somam R$ 16 bilhões dos cerca de R$ 20 bilhões previstos como arrecadação pelo Ministério da Fazenda. "Esse é o ponto central, no qual o governo não pretende ceder", disse. A compensação do PIS/Cofins diz respeito à regulamentação do uso de créditos tributários por empresas, muitas vezes de forma indevida.
A taxação das bets é considerada importante do ponto de vista pedagógico, de saúde mental e econômico, segundo esse negociador. Mas a previsão de arrecadação é menor: entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,7 bilhão.
Na proposta original do governo, LCAs, LCIs, CRIs e CRAs, títulos ligados ao financiamento do agronegócio e do setor imobiliário atualmente isentos, seriam taxados em 5%. Zarattini propôs aumentar a tributação para 7,5% no caso das LCIs e LCAs, mas voltou atrás após forte pressão da poderosa bancada do agro e manteve a isenção para todos os instrumentos de crédito.
O impacto fiscal desse ponto é relativamente pequeno: R$ 1,5 bilhão. Mas seria importante regular esse mercado, que vem provocando distorções na rolagem da dívida pública. O Tesouro paga juros mais altos para "competir" com o imposto zero desses títulos ligados ao agro e à construção civil.
A MP 1.303 faz parte de um pacote de aumento de arrecadação do governo para fechar as contas no próximo ano e cumprir a meta fiscal de superávit de 0,25%. Ainda há outras medidas importantes, como o corte de gastos tributários, com previsão de mais R$ 20 bilhões em arrecadação, leilões de campos de petróleo e distribuição de dividendos.
