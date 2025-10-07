Governo celebra onda positiva e vê candidatura Tarcísio mais distante

O comentário é geral: tanto na oposição como no primeiro escalão do Executivo, a percepção é de que o governo Lula surfa uma boa maré. Um ministro muito experimentado e atento à cena política fez o seguinte diagnóstico à coluna: "O governo melhorou muito por vários motivos: combate à pobreza, justiça tributária — que beneficia a classe média e empreendedores —, redução da inflação e emprego bombando".

Na opinião dele, o fato novo é a queda da inflação de alimentos. "O juro alto reduz investimento, o que poderia ser ruim, mas em compensação a inflação dos alimentos despencou. O tarifaço aumentou a oferta momentaneamente, e o juro alto contribuiu para conter os preços. Isso ajuda na popularidade. De quebra, ainda deu uma narrativa nova ao governo, com defesa da soberania. Lula é craque em assuntos internacionais. Foi altivo. E Trump acabou paquerando ele na assembleia da ONU", concluiu.

Além do que julga como acertos do governo, este ministro cita erros da direita. "A direita está muito dividida. E existe uma 'bolsonarodependência'. Só que Jair Bolsonaro está preso. Não é algo simples. A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, muitas vezes à revelia do pai, gera uma insegurança mortal para a direita. As candidaturas passam a ser projetos pessoais, como na briga de Ciro Nogueira e Ronaldo Caiado no fim de semana. Não existe projeto para o Brasil."