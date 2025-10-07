Governo celebra onda positiva e vê candidatura Tarcísio mais distante
O comentário é geral: tanto na oposição como no primeiro escalão do Executivo, a percepção é de que o governo Lula surfa uma boa maré. Um ministro muito experimentado e atento à cena política fez o seguinte diagnóstico à coluna: "O governo melhorou muito por vários motivos: combate à pobreza, justiça tributária — que beneficia a classe média e empreendedores —, redução da inflação e emprego bombando".
Na opinião dele, o fato novo é a queda da inflação de alimentos. "O juro alto reduz investimento, o que poderia ser ruim, mas em compensação a inflação dos alimentos despencou. O tarifaço aumentou a oferta momentaneamente, e o juro alto contribuiu para conter os preços. Isso ajuda na popularidade. De quebra, ainda deu uma narrativa nova ao governo, com defesa da soberania. Lula é craque em assuntos internacionais. Foi altivo. E Trump acabou paquerando ele na assembleia da ONU", concluiu.
Além do que julga como acertos do governo, este ministro cita erros da direita. "A direita está muito dividida. E existe uma 'bolsonarodependência'. Só que Jair Bolsonaro está preso. Não é algo simples. A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, muitas vezes à revelia do pai, gera uma insegurança mortal para a direita. As candidaturas passam a ser projetos pessoais, como na briga de Ciro Nogueira e Ronaldo Caiado no fim de semana. Não existe projeto para o Brasil."
A referência é à troca de farpas entre os caciques da direita nas redes sociais. Caiado chamou de "vergonhosa" a tentativa de Nogueira de se colocar como candidato a vice em eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência em 2026.
No PT, a comemoração é grande. O partido levou ao ar ontem as primeiras inserções de uma leva de peças publicitárias. O foco foi no fim da escala 6x1, caracterizada como trabalho exaustivo que afeta sobretudo as mulheres. Nesta quinta-feira, irá ao ar o segundo filme, comparando o projeto de Lula com o de Bolsonaro: volta da fome x comida na mesa; sem crescimento x aumento de salário e isenção do IR; um país de privilégios x taxação dos super-ricos.
No atual contexto, o mesmo ministro de Lula duvida que o governador de São Paulo troque a perspectiva de reeleição no estado por uma arriscada disputa nacional: "Tarcísio é o Zé Trovão que virou governador. Não consegue resolver nem a crise do metanol. Está perdido", ataca.
Entre dirigentes do PT, também há dúvida se Tarcísio sairá candidato. "Eu diria que, se a eleição fosse hoje, ele não seria candidato. Em um cenário de divisão da direita, em que eles batem cabeça sobre narrativas e não conseguem apresentar uma agenda positiva, duvido muito", diz um integrante da cúpula do partido.
Um outro ministro do governo alerta que "Tarcísio ainda é páreo". Na visão dele, a chapa com o governador e Michelle Bolsonaro como vice pode embolar o jogo. "Sempre será apertado", opina.
