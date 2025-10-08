Sem MP de bets e bancos, mercado vê risco de governo descumprir meta em 26
O mercado prevê que, se a MP 1303 — que trata da taxação de bets, fintechs e investimentos financeiros e regula a compensação de PIS/Cofins — for derrotada ou perder a validade, o risco fiscal do governo aumenta consideravelmente. A MP tem estimativa de arrecadar R$ 17 bilhões no ano que vem e caduca hoje às 23h59.
"Se [a MP] não for aprovada, piora a percepção sobre a capacidade do governo de entregar a meta [fiscal], embora não signifique um colapso imediato", comenta Marcelo Bispo, economista da Onfield Investimentos. "O mercado é o melhor termômetro: as curvas longas de juros já vêm se ajustando desde meados de setembro, refletindo essa cautela, e a Bolsa brasileira passa por um movimento de correção mesmo com mercados internacionais renovando máximas."
André Valério, economista-sênior do Banco Inter, lembra que no PLOA (projeto de lei orçamentária) de 2026, a meta é de superávit de 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto) — ou R$ 34,3 bilhões. "Sem a arrecadação de R$ 17 bilhões da MP, o governo ficaria com o déficit praticamente zerado, ainda no limite inferior permitido pelo arcabouço. Mas, em ano de eleição, é provável que haja outros gastos pressionando, além do risco de uma desaceleração da arrecadação mais forte do que o esperado, colocando em risco essa meta fiscal", afirma.
Renan Martins, economista da LC4 Intelligence, comenta que é possível contornar essa perda com congelamento das despesas discricionárias (não-obrigatórias). "O governo pode contingenciar — embora seja difícil em ano eleitoral—, tentar obter um pouco mais de dividendos de estatais ou criar novas exceções à meta fiscal, o que é sempre uma alternativa política mais fácil", sugere.
Fato é que a situação das contas públicas não é boa. O governo tem feito o ajuste pelo lado das receitas, em vez de cortar despesas. Para o ano que vem, o Orçamento mais uma vez apresenta dependência exacerbada de receitas extraordinárias. São R$ 54 bilhões em dividendos de estatais, R$ 31 bilhões com leilão de petróleo, R$ 19,8 bilhões com redução de gastos tributários (que depende da aprovação do Congresso), e R$ 20,9 bilhões com a MP 1303 (que pode ser derrotada ou caducar hoje). Em suma: o risco fiscal é grande. Qualquer frustração de receita pode obrigar o governo a revisar a meta fiscal para baixo, provocando turbulências no mercado, descumprir a meta ou congelar mais gastos — o que é dificílimo em ano eleitoral.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.