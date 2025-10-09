Governo estuda enfrentar o agronegócio e apertar regulação de LCIs e LCAs

Hoje os títulos isentos representam quase 20% de todos os investimentos de pessoas físicas no país, segundo a Anbima.

O Conselho Monetário Nacional - composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central - não pode mudar a alíquota de tributação dos títulos. Isso só o Congresso. Mas, segundo um outro técnico da Fazenda, pode "mudar regras de lastro, tempo de carência e regras de emissão. Aperta ou afrouxa a regra. Restringe acesso e emissão". Mas acrescentou que esse não é tão simples "dar o troco". "Será preciso esperar a poeira da política baixar e aí o CMN pode entrar como parceiro."

A avaliação de advogados tributaristas, contudo, é de que se a intenção é acabar com esses papeis isentos é preciso uma lei no Congresso.

O CMN já restringiu as regras em maio deste ano, com uma resolução impôs restrições para impedir que empresas que não tenham o agronegócio ou o setor imobiliário como atividade principal possam emitir dívidas para servir de lastro para os certificados de recebíveis (CRIs e CRAs).

Hoje é possível emitir as letras com operação de câmbio, crédito à exportação, debêntures, entre outros. "Se você reduz a lista de operações que podem dar lastro, você consegue restringir a liquidez do título", diz Roberto Vianna, sócio do Vieira Rezende Advogados.

A medida, contudo, teria forte impacto na economia, reduzindo a oferta de crédito para esses dois setores.