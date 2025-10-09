Governo estuda enfrentar o agronegócio e apertar regulação de LCIs e LCAs
O governo estuda mudar a regulamentação das LCIs, LCAs, CRIs e CRAs via CMN (Conselho Monetário Nacional) como parte das medidas para reagir à derrubada da MP que taxava fintechs e aplicações financeiras. Esses títulos são a principal fonte de financiamento privado de dois setores estratégicos de economia: o agronegócio e o imobiliário, e movimentam um volume de R$ 1,26 trilhão.
O governo considera que houve traição da Frente Parlamentar da Agropecuária, que teria concordado em aprovar a medida provisória depois que o relator, Carlos Zarattini (PT-SP), manteve a isenção desses instrumentos de crédito no texto final.
Na Fazenda, fala-se nos bastidores que é "questão de honra" resolver o problema das aplicações isentas. Segundo muitos economistas, elas provocam distorções no mercado, desviando recursos que poderiam ir para outros papeis, como por exemplo os títulos do Tesouro, que se tornaram menos atraentes pois pagam impostos. "Todo mundo paga 7,5%, quando poderia pagar 6%. É uma burrice", comenta um assessor de Fernando Haddad. "Dá pra acabar com as isentas na prática via CMN. Motivos técnicos e regulatórios não faltam. Vão ter saudade da MP de tributação de 5%", comenta essa fonte.
Hoje os títulos isentos representam quase 20% de todos os investimentos de pessoas físicas no país, segundo a Anbima.
O Conselho Monetário Nacional - composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central - não pode mudar a alíquota de tributação dos títulos. Isso só o Congresso. Mas, segundo um outro técnico da Fazenda, pode "mudar regras de lastro, tempo de carência e regras de emissão. Aperta ou afrouxa a regra. Restringe acesso e emissão". Mas acrescentou que esse não é tão simples "dar o troco". "Será preciso esperar a poeira da política baixar e aí o CMN pode entrar como parceiro."
A avaliação de advogados tributaristas, contudo, é de que se a intenção é acabar com esses papeis isentos é preciso uma lei no Congresso.
O CMN já restringiu as regras em maio deste ano, com uma resolução impôs restrições para impedir que empresas que não tenham o agronegócio ou o setor imobiliário como atividade principal possam emitir dívidas para servir de lastro para os certificados de recebíveis (CRIs e CRAs).
Hoje é possível emitir as letras com operação de câmbio, crédito à exportação, debêntures, entre outros. "Se você reduz a lista de operações que podem dar lastro, você consegue restringir a liquidez do título", diz Roberto Vianna, sócio do Vieira Rezende Advogados.
A medida, contudo, teria forte impacto na economia, reduzindo a oferta de crédito para esses dois setores.
Segundo o advogado tributarista Luís Garcia, o aperto regulatório pode fazer com que LCI e LCA tenham um perfil de maior risco e menor atratividade. "O CMN pode regulamentar o título e fiscalizar para ver se os recursos estão chegando na ponta, efetivamente financiando as atividades agropecuária e imobiliária. O governo estima hoje que só 65% dos recursos investidos nesses títulos cheguem ao destino. Ao regulamentar, a tendência é aumentar o risco e reduzir a rentabilidade do investidor, que buscará remuneração maior ou igual nos títulos públicos, que têm menor risco. Facilita a rolagem da dívida de curto prazo", explica.
O economista Marcelo Bispo, da Onfield Investimentos, vê impacto positivo no longo prazo. "Reduz parte das distorções, melhora a alocação de crédito e traz mais equilíbrio entre ativos isentos e tributados. No curto prazo, pode haver ajuste de preços e menor demanda pelas LCIs e LCAs, mas torna o mercado mais eficiente e sustentável", afirma.
