Lula não vai ceder a pressões em indicação para o STF, avaliam aliados
A indicação do novo ministro para o STF é encarada por aliados de Lula como competência exclusiva do presidente da República e não deve estar sujeita a pressões externas. "O Congresso já abocanhou muitas prerrogativas do Executivo: a execução do orçamento, indicação para agências reguladoras. Se achar que além de tudo isso pode indicar ministro do STF, aí já é demais", diz um aliado próximo a Lula. O presidente já confidenciou a interlocutores no Planalto que o advogado-geral da União, Jorge Messias, é seu nome favorito para o posto. Ontem, em Roma, Lula disse que "indicar um ministro da Suprema Corte ou uma ministra é tarefa do presidente da República".
O petista tem lutado para não esvaziar ainda mais o poder presidencial, mesmo que ao custo de indisposição com o Congresso. Foi assim no episódio em que recorreu ao STF para manter o decreto do IOF depois do Parlamento aprovar um decreto legislativo derrubando o aumento das alíquotas. No PT, a leitura é que a escolha para ministro do Supremo não passa pelo cálculo de governabilidade.
Além da lealdade, fator crucial na escolha dos outros dois ministros do Supremo neste terceiro mandato — Cristiano Zanin e Flávio Dino —, outro ponto que conta a favor de Messias é o fato de não ter "perfil político", como é o caso de André Mendonça, Flávio Dino e Gilmar Mendes. "Meu sentimento é que vale a pena investir em um perfil diferente", nota este aliado.
No Prerrogativas, grupo de advogados de esquerda, Messias é defendido publicamente. "Ele tem espírito público, preparo técnico, apoio dos tribunais superiores e sensibilidade social", afirma Marco Aurélio Carvalho, coordenador-geral do Prerrogativas. E não é a primeira vez que um presidente prestigia o AGU. "Há outros ministros com esse perfil no STF: Gilmar, Toffoli e André Mendonça", conclui.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem defendido o nome de Rodrigo Pacheco para a vaga no Supremo em conversa com senadores e ministros de tribunais superiores. Interlocutores de Pacheco fazem a seguinte reflexão: "Há dois caminhos para Pacheco, e ambos dependem de Lula. O mais curto é a indicação para o STF. O mais longo, a candidatura ao governo de Minas Gerais. A eleição depende da definição do arco de alianças que apoiará Lula à reeleição e se reproduzirá nos estados. Pacheco só será candidato em Minas se tiver apoio da centro-esquerda e estrutura eleitoral", confidencia o aliado. Mas ele acredita que, mesmo se Pacheco for preterido na escolha para o STF, Alcolumbre não vai retaliar o governo. "Davi trabalha nos bastidores. É do jogo. Mas Lula vai olhar seus próprios interesses", arremata.
