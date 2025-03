A espiral da morte - por que a tarifa de energia vai continuar subindo

"Em um horizonte de 10 anos, a tarifa de energia cresceu em linha com o IPCA, cerca de 125%. A parcela da distribuição cresceu menos de 100%. A parcela que mais cresceu foi de encargos setoriais, em torno de 290%, mas são políticas públicas que a Aneel tem obrigação de implementar" , disse Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel, em entrevista ao podcast MinutoMega em fevereiro.

Os desequilíbrios vão além da CDE.

A tarifa de Itaipu Binacional, ainda que tenha sido reduzida nos últimos dois anos, após o fim do pagamento da dívida contraída para a construção da hidrelétrica, continua sendo um mecanismo disfarçado para financiar políticas públicas.

Entre 2024 e 2026, o governo brasileiro garantiu com o Paraguai a manutenção da tarifa da usina em US$ 17,70 por KW.mês, enquanto o Paraguai continua cobrando US$ 19,28 por kW.mês. O acordo foi possível porque o lado brasileiro da usina está destinando ao abatimento da tarifa cerca de US$ 300 milhões por ano. Esse dinheiro vem do orçamento que Itaipu destina aos chamados "gastos socioambientais", despesas que contribuem com "o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai".

Essas despesas, que não são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), vão para projetos sociais, infraestrutura, e até mesmo contribuíram com a construção de um viveiro das emas do Palácio do Alvorada, em Brasília. Tudo isso pago pelos consumidores de energia das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Como o Brasil usa cerca de 80% da energia da usina, uma parcela importante das despesas socioambientais do Paraguai é custeada pela tarifa brasileira. Ou seja, o consumidor não só banca políticas públicas não fiscalizáveis no Brasil, mas no Paraguai também. Sem essas cifras, especialistas estimam que a tarifa de Itaipu poderia ser cerca da metade do pago hoje.

O futuro dessa tarifa a partir de 2027 ainda é desconhecido, e depende de uma negociação entre os governos brasileiro e paraguaio que deve ser concluída nos próximos meses.