Distribuidora sob risco de perder concessão é finalista de prêmio da Aneel

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) premia hoje as distribuidoras de energia elétrica com melhor desempenho do país, do ponto de vista do consumidor. Na região Norte, chama a atenção, entre as finalistas, uma distribuidora que teve recomendação de caducidade pela própria agência reguladora, e se encontra em transferência de controle devido à constatação de incapacidade do atual dono: a Amazonas Energia.

A distribuidora foi privatizada pela Eletrobras em 2018, quando foi arrematada pelo grupo Oliveira Energia, até então inexperiente no segmento de distribuição. A empresa já vinha com um histórico de endividamento elevado e inadimplência de obrigações setoriais, além de desafios operacionais relacionados a uma concessão muito grande e com elevados níveis de perdas não técnicas - termo usado para descrever os "gatos" ou o roubo de energia.

Para se ter uma ideia, os roubos de energia no estado do Amazonas superam todo seu mercado de baixa tensão, grupo que inclui a maioria dos consumidores residenciais, pequenos comércios e escritórios, por exemplo. Em volume de eletricidade, só perdem para o Rio de Janeiro.