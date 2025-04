Leilão de energia vira campo de batalha, e governo recua diante de pressões

Depois de mais de um ano de discussão, o Ministério de Minas e Energia decidiu cancelar o leilão de reserva de capacidade previsto para junho e recomeçar a disputa do zero, com pressa para que o certame aconteça ainda em 2025. A decisão foi tomada para evitar um cenário ainda pior na guerra de liminares judiciais que tem dominado o noticiário da energia nas últimas semanas.

Mais do que isso, a dificuldade na realização de um único leilão, após sucessivas mudanças nas regras, evidencia o tamanho do desafio do governo em conciliar interesses distintos, mesmo em assuntos urgentes como a contratação de potência para evitar problemas no abastecimento no fim da década.

Evento mais esperado no setor de energia em 2025, o leilão de reserva de capacidade na forma de potência (LRCAP, em mais uma sigla do setor energético) teria a função de contratar geração flexível que possa ser despachada rapidamente pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) nos horários de maior demanda. Isso acontece principalmente no fim do dia, quando não há mais geração solar fotovoltaica, e o atendimento precisa contar com usinas de rápido acionamento para evitar apagões.