Sem emplacar indicados, Silveira volta a criticar agências reguladoras

Na ANP, desejava indicar seu atual secretário de Petróleo e Gás, Pietro Mendes, mas teve que aceitar a indicação de Artur Watt, atual conselheiro jurídico da PPSA e ligado ao senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, para ocupar a diretoria-geral da agência, que está vaga desde a saída de Rodolfo Saboia no fim do ano passado.

Pietro Mendes foi indicado como diretor técnico, para ocupar uma cadeira também vaga desde dezembro de 2023, mas no mercado circula que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já teria deixado claro que não aceitará a nomeação.

Desde 2023, a ANP acumula cinco nomeações interinas para seu colegiado, no aguardo de uma confirmação, pelo Senado, de indicações do governo.

A expectativa é que Mendes seja nomeado secretário-executivo do MME, no lugar de Artur Valério, que está de saída. Quem já saiu da pasta foi Vitor Saback, secretário de Mineração. Para sua substituição, o ministério busca "uma solução caseira".

Cadeiras vagas também na Aneel

Na ANP, as indicações às vagas da diretoria foram oficializadas em dezembro pelo presidente Lula. Na Aneel, nem isso. Depois de quase um ano com um diretor a menos, em janeiro, o MME enviou uma lista tríplice com nomes de três técnicos da casa para ocuparem a diretoria vaga em maio do ano passado, com a saída de Hélvio Guerra.