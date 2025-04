Biodiesel avançado começa a ser testado em aeroportos brasileiros

A empresa gaúcha Be8, antiga BSBIOS, vai anunciar seu segundo acordo com um aeroporto brasileiro para uso de um biodiesel desenvolvido pela companhia, que pode substituir 100% do óleo diesel.

Por enquanto, os acordos firmados serão testes da viabilidade do novo biocombustível, ainda mais caro em comparação com os combustíveis fósseis — ou mesmo com o biodiesel usado no mercado —, mas que se encaixa na agenda do governo brasileiro de fomentar a descarbonização e aproveitar a "grande vocação do agro brasileiro" na agenda da transição energética.

Tanto que é esperada a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em um evento hoje, quando também será celebrado o investimento da Be8 em uma fábrica de etanol de cereais em Passo Fundo, cujas obras começaram no ano passado e devem ser concluídas em 2026.