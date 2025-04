Sem novos leilões, Brasil pode ter falta de potência a partir de 2027

No Brasil, pela sazonalidade da matriz elétrica, com períodos chuvosos no verão e o aumento da geração eólica entre julho e setembro (época da "safra de ventos"), outubro se tornou o mês chave da volatilidade.

"Agora outubro, talvez novembro, devem ser meses críticos em termos de volatilidade", disse o especialista.

Como as temperaturas já sobem nesses meses, mas as chuvas ainda não geraram acúmulos nos reservatórios das hidrelétricas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) aciona mais termelétricas para suprir o consumo, especialmente nos horários de pico.

Estudos do ONS indicam a possibilidade de déficit de potência já em outubro deste ano, mas o suprimento deve ser garantido pelas usinas existentes e descontratadas, mesmo que a preços mais altos.

Sistema precisará de usinas mais flexíveis

A partir de 2028, o desafio é viabilizar novas usinas termelétricas, especialmente usinas mais flexíveis que possam ser ligadas e desligadas em prazos curtos para fazer frente às variações de consumo e geração.