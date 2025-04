Disputa entre sócios privados acirra eleição do conselho da Eletrobras

Vagas da União, vagas do presidente Lula

No caso dos indicados pela União, não há conflito aparente. O governo federal enviou dia 27 de março as indicações dos ex-ministros de Minas e Energia Silas Rondeau, Maurício Tolmasquim e Nelson Hubner.

Para essas vagas, a disputa aconteceu nos bastidores, antes mesmo da assinatura do termo de conciliação, que aconteceu dia 26 de março. Segundo fontes, Hubner, que foi ministro do MME no segundo governo Lula, entre 2007 e 2008, e diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de 2009 a 2013, era contrário ao termo de conciliação e defendia a reestatização da empresa.

Em paralelo, os técnicos do MME conduziam as negociações em torno do acordo, e o ministro Alexandre Silveira tinha nomes que gostaria de emplacar no conselho, especialmente Arthur Cerqueira, secretário-executivo da pasta que está de saída para seguir carreira como advogado no setor privado, e já faz parte do conselho de administração da PPSA (Pré-Sal Petróleo).

Quando o acordo foi enfim concretizado, porém, foi a Casa Civil que indicou os conselheiros, todos de confiança do presidente Lula e ligados ao PT. Silas Rondeau, hoje presidente da ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), foi ministro do MME de 2005 a 2007, também no governo Lula 2. Maurício Tolmasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras desde 2023, foi ministro do MME em 2005 e depois disso presidiu a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) até a saída de Dilma Rousseff, em 2016.

O governo também indicou Guido Mantega para o conselho fiscal da Eletrobras, mas mudou os planos e informou à Eletrobras que irá informar o nome do candidato "em momento oportuno".