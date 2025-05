Blecaute na Espanha acirra debate político sobre energia limpa

Ontem, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que o país perdeu 15 GW de geração de eletricidade em questão de segundos, mas ainda não se sabe os motivos disso.

Em sistemas elétricos, a geração precisa estar sempre equilibrada com o consumo, para que a frequência da rede se mantenha estável — na Europa, esse valor é de 50 Hz, e no Brasil, de 60 Hz. Uma redução brusca na geração ou no consumo desestabiliza essa frequência. Se o operador não agir rapidamente, o sistema pode entrar em colapso.

Na Espanha, essa oscilação brusca resultou no corte do consumo, e o efeito cascata foi o corte de Portugal e também de parte do Sul da França, que naquele momento importava energia elétrica do país vizinho.

O motivo dessa oscilação deve, provavelmente, ser uma combinação de fatores, tal qual aconteceu no Brasil em agosto de 2023. As renováveis não são o motivo dos problemas, mas como são fontes de geração intermitentes, a presença cada vez maior nas redes cria desafios para a manutenção da sua estabilidade.

Desafios na operação de sistemas renováveis

Fontes renováveis como solar e eólica não são a causa direta dessas falhas, mas sua presença crescente nas redes impõe novos desafios técnicos. Por serem intermitentes e conectadas por inversores, essas fontes não oferecem resposta inercial automática em situações de oscilação, o que exige novas estratégias para garantir estabilidade.