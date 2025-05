Haddad busca data centers, mas acesso à rede elétrica é obstáculo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desembarcou nos Estados Unidos nesta semana com a ambiciosa missão de atrair investimentos trilionários para instalação de data centers no Brasil. Em encontros com executivos de big techs como Google, Amazon e Nvidia, o governo vende a promessa de uma infraestrutura sustentável, ancorada na disponibilidade de energia limpa e na reforma tributária, que deve reduzir o custo de bens de capital e das exportações de serviços de tecnologia.

A retórica é afinada com as demandas das big techs, que buscam locais com estabilidade política, segurança energética e, cada vez mais, matriz renovável. O Brasil parece um candidato promissor, mas os planos do governo esbarram num obstáculo importante: a falta de espaço para conexão de grandes cargas na rede.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tem rejeitado solicitações de acesso à rede por parte de projetos de data centers e projetos de hidrogênio verde, por entender que representam sobrecarga em pontos críticos do sistema, com riscos operacionais, especialmente no Nordeste, região que já opera no limite.