Corrida por benefícios antecipa tensão sobre MP da energia

A publicação da Medida Provisória com a reforma do setor elétrico foi adiada e só deve ocorrer após o retorno da viagem internacional iniciada hoje, 7 de maio, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Lula aprovou a reforma, e a assinatura do texto para oficializar a publicação é apenas uma "formalidade".

O adiamento é estratégico: o governo pretende realizar um evento para marcar o lançamento da medida, dando peso à ampliação da tarifa social, ponto de maior apelo popular da proposta. O item prevê gratuidade total para os primeiros 80 kWh mensais consumidos por famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo.

Setor corre para garantir regras atuais antes da mudança

Rumores de que a MP seria assinada ontem e publicada nesta quarta-feira mobilizaram agentes do setor, principalmente consumidores e empresas com projetos em fase final de estruturação beneficiados pelas regras vigentes, com subsídios para fontes renováveis.