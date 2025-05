Novos riscos redefinem mapa dos investimentos em renováveis

Cortes forçados entram nos modelos de risco

Cada vez mais presente nas discussões do setor elétrico, curtailment se refere aos cortes forçados de geração determinados pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), órgão responsável por coordenar e controlar a operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil.

Os cortes podem acontecer por limitações na rede de transmissão, que não consegue, em vários momentos, escoar toda a energia gerada, ou ainda por questões de confiabilidade da rede. O curtailment também é causado por razões "energéticas", quando a geração supera a demanda.

Esses cortes ficaram mais intensos nos últimos dois anos, e os geradores eólicos e solares estimam um impacto de R$ 2 bilhões em custos relacionados à geração frustrada, cenário que deve permanecer até 2028 a 2030, quando reforços estruturantes na rede de transmissão entrarão em operação e permitirão um maior escoamento da energia gerada no Nordeste para onde o consumo se concentra, no Sudeste/Centro-Oeste.

Descolamento de preços e modulação da solar

Este ano, outro risco veio à tona para pressionar as renováveis: o descolamento de preços entre submercados. O PLD (preço referência do mercado spot de energia) das regiões Norte e Nordeste está significativamente mais baixo que o preço do Sudeste/Centro-Oeste e Sul. No mercado de energia, a geração é sempre liquidada no submercado em que é gerada, e o vendedor precisa comprar energia no submercado em que está o consumo.