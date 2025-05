Um em cada quatro lares brasileiros vive em pobreza energética

A primeira, conhecida como MP da reforma do setor elétrico, propõe a gratuidade para os primeiros 80 kWh mensais de energia elétrica para famílias com renda de até meio salário mínimo per capita inscritas no CadÚnico.

"Hoje, consumidores de baixa renda pagam um percentual da tarifa da distribuidora. Se vivem em estados com tarifas altas, pagam mais. Nossa proposta é unificar isso e criar uma tarifa social mais justa", explicou Fernando Colli Munhoz, secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia.

A segunda MP amplia o alcance do programa que subsidia o botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, por famílias de baixa renda.

As agendas sociais são prioridade no Palácio do Planalto, ainda que esbarrem em resistência no Congresso e possam ser vistas como oportunistas, enquanto o governo lida com a crise da fraude do INSS.

Ferramenta para orientar políticas públicas e ODS

O timing de divulgação do Obepe, porém, não tem relação direta com o contexto político. O observatório foi desenvolvido pela EPE em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a consultoria MRC.