MP da tarifa social pode virar armadilha política em 2026

A Medida Provisória 1.300, publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite do dia 21 de maio, é uma das principais apostas do governo para conquistar apoio popular em pleno ano que antecede as eleições presidenciais. Com forte apelo social, o texto amplia o subsídio na conta de luz para consumidores de baixa renda, garantindo gratuidade para quem consome até 80 kWh por mês, desde que inscrito no CadÚnico e com renda per capita de até meio salário mínimo. A medida, segundo o Ministério de Minas e Energia, vai custar cerca de R$ 3,6 bilhões por ano, pagos por todos os consumidores via CDE (Conta de Desenvolvimento Energético).

Para evitar que essa conta resulte em aumento de tarifa em 2026, a MP também extingue, a partir de janeiro do ano que vem, o desconto nas tarifas de uso da rede (o chamado "fio") para grandes consumidores, como indústrias eletrointensivas, de energia renovável. Como os contratos de compra de energia com o desconto que tenham sido registrados na CCEE serão respeitados, ainda não é possível estimar quanto dos R$ 10 bilhões por ano gastos com esse subsídio serão efetivamente eliminados em 2026.

Interesses distintos e questionamentos à MP

Na prática, a MP caminha sobre terreno minado. De um lado, garante a gratuidade a 7 milhões de consumidores de baixa renda, que já começarão a sentir o benefício em até 45 dias, prazo que as distribuidoras têm para adaptar as tarifas. A ideia é clara: criar uma base de apoio popular que pressione o Congresso a aprovar a MP antes que ela caduque. De outro lado, mexe com interesses de grandes grupos econômicos, como geradores renováveis e grandes consumidores de energia, que perderão subsídios importantes e já se mobilizam para alterar o texto durante a tramitação.