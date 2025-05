Solar flutuante pode adicionar duas Itaipus ao país

Apesar do alto potencial técnico, econômico e ambiental, a adoção dessa tecnologia ainda é limitada por entraves regulatórios, riscos de corte na geração e incertezas sobre o despacho conjunto com as hidrelétricas.

Projetos economicamente viáveis

Do ponto de vista econômico, os projetos de geração solar flutuante seriam viáveis, especialmente em cenários em que os preços de energia no mercado de curto prazo estão mais elevados.

Caso um investidor consiga garantir um contrato de venda de energia de longo prazo de até R$ 190/MWh, 17 GW seriam viáveis, com geração média equivalente a 14% da geração hídrica das usinas analisadas.

Para efeito de comparação, o preço médio de quarta-feira, 28 de maio, foi de pouco menos de R$ 300/MWh em quase todo o país - mas preços de contratos de longo prazo tendem a ser menores que os do mercado de curto prazo.

Considerando os preços do mercado de curto prazo registrados entre 2015 e 2023, seriam viáveis economicamente 24 GW, com destaque para a oportunidade de instalação de painéis em Itaipu.