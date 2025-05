MP abre mercado de energia e incomoda grandes consumidores

A defesa da MP parte da premissa de que, se todos vão poder ser livres, não há razão para manter desigualdade de condições.

As mudanças incomodam

A indústria não é o único segmento incomodado com as mudanças propostas. O setor de geração renovável contesta o fim do desconto da fonte incentivada e as mudanças na autoprodução, e para isso recebe apoio de políticos do Nordeste, onde o desenvolvimento das renováveis ajudou a gerar muito emprego e renda nos últimos 15 anos.

Há ainda o entendimento que o governo selecionou os privilégios que deveria endereçar pela MP. Deixou de fora, por exemplo, a micro e minigeração distribuída (MMGD), que hoje serve como alternativa para consumidores de baixa tensão que tenham condições de investir nos próprios painéis solares. Esse consumidor também é subsidiado pelo que não têm a geração própria, e a MP não alterou essa regra.

Enquanto o governo tenta vender a reforma como um passo para justiça tarifária, o setor debate seus próprios limites. O resultado dessa disputa, e a tramitação dessa MP, que recebeu 598 emendas, vão dizer se o Brasil está diante de uma reorganização real do setor ou se será apenas mais uma tentativa frustrada de reforma que preserva privilégios históricos.