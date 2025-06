Setor elétrico alerta para risco de blecaute no futuro com atraso em leilão

Se o leilão tivesse sido mantido em junho, haveria contratação de termelétricas existentes com início de vigência dos contratos em setembro deste ano. O ONS, que é a entidade responsável pela operação do conjunto de usinas e linhas de transmissão do país, calcula um déficit potencial de 4,2 GW para outubro. Esse numero foi calculado considerando critérios de segurança na operação e as previsões de demanda máxima por energia elétrica do país.

Medidas emergenciais

Como o certame foi cancelado, o ONS recomendou uma série de medidas de mitigação ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), órgão responsável por acompanhar e avaliar a segurança e continuidade do fornecimento de energia elétrica no país. Algumas medidas já foram tomadas, como a antecipação de mais de 2 GW em contratos de termelétricas que venceram o primeiro e único LRCap já feito, o de 2021, que entrariam em operação em julho do ano que vem, e vão ficar disponíveis ao sistema em agosto deste ano, no caso das usinas do Sudeste, e em outubro, no caso das usinas do Nordeste.

Outras medidas emergenciais envolvem o acionamento de usinas descontratadas e estímulo a programas de redução de consumo em horários críticos por grandes consumidores. Até o retorno do horário de verão voltou a ser considerado.

Essas medidas são eficazes no curto prazo, mas têm custo elevado e não resolvem o problema estrutural. A partir de 2027, será preciso contar com recursos novos, ou seja, novas usinas termelétricas e o aumento da capacidade das hidrelétricas existentes. Novas hidrelétricas também seriam bem-vindas do ponto de vista da operação, ainda que do ponto de vista ambiental isso seja mais complexo.

O desafio é que um leilão desse porte exige tempo. A Aneel calcula que são necessários ao menos seis meses entre a publicação das regras e a realização da sessão pública, prazo pode ser maior dependendo da complexidade do certame.