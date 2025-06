Famílias de baixa renda terão conta de luz zerada a partir de julho

Cerca de 4,5 milhões de famílias de baixa renda passarão a ter gratuidade na conta de luz a partir de 5 de julho.

A expansão da Tarifa Social de Energia Elétrica, com gratuidade até 80 kWh por mês, foi determinada pela Medida Provisória 1.300, publicada em 21 de maio. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) regulamentou a nova regra, que passará a valer no próximo mês.

No total, o governo estima que 17 milhões de famílias serão beneficiadas. Têm direito à tarifa social os consumidores cadastrados no CadÚnico e com renda per capita de até meio salário mínimo. Mesmo as famílias com demanda superior aos 80 kWh por mês serão beneficiadas, porque só vão pagar a tarifa proporcional ao consumo que exceder este limite.