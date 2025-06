Renovação de concessões de usinas pode render R$ 13 bi ao caixa do governo

A inspiração da emenda veio de operações semelhantes feitas no passado. Em janeiro de 2018, o governo publicou o decreto presidencial 9.271, que viabilizou a privatização da Cesp junto da renovação da concessão da sua principal usina, a Porto Primavera, por 30 anos.

O decreto deixou aberta a possibilidade de renovação de concessões em casos de privatizações, e foi usado posteriormente nas operações de venda do controle da CEEE, do Rio Grande do Sul, e da Copel, pelo governo do Paraná, além do caso da Eletrobras, que pagou R$ 26,6 bilhões pela "descotização" das hidrelétricas, que tiveram os contratos renovados com possibilidade de venda da energia nos mercados livre e regulado (das distribuidoras), a depender da melhor opção para a empresa.

Privatização da Eletrobras Imagem: Alan Santos/Agencia Brasil

Metade para modicidade tarifária

A ideia da Apine, que vem sendo defendida pelas hidrelétricas nos últimos anos, é aproveitar a MP 1.300 para renovar antecipadamente concessões de empresas que já são privadas, e não poderão usufruir do mecanismo do decreto 9.271 (conhecido como "decreto da Cesp" no mercado) para obter mais 30 anos para explorar os ativos.

A emenda propõe ainda que metade dos recursos obtidos com a outorga seja destinada à CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), para ajudar a reduzir a conta de luz, muito onerada pelo encargo setorial.