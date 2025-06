Zema prometeu privatizar, mas tenta entregar Cemig à União

Incerteza futura

Não está claro qual será o desfecho da estatal mineira. A Cemig é uma estatal de economia mista, ou seja, além do governo, tem também sócios privados. O estado mineiro tem 50,97% das ações ordinárias, com direito a voto, mas no total sua participação no capital social é de 17%, já que praticamente não tem ações preferenciais (sem direito a voto, mas com outras vantagens, como prioridade no recebimento de dividendos).

Os demais acionistas, donos de ações preferenciais ou ordinárias, têm o direito ao chamado "tag along", mecanismo de proteção para minoritários em caso de mudança de controle. Se a União assumir as ações do governo mineiro na Cemig, precisará estender a oferta aos demais, com um preço equivalente ao valor atribuído à participação do governo.

Considerando o fechamento das ações da Cemig no dia 16 de junho, o valor de mercado da empresa é de R$ 34,8 bilhões, sendo R$ 7,3 bilhões correspondentes à fatia do governo mineiro na empresa. Excluindo essas ações e as já detidas pelo BNDES, que tem 11% da empresa, a União poderia ser obrigada a desembolsar R$ 25 bilhões numa aquisição.

Se a PEC que permite mudar o controle for aprovada, as duas partes vão negociar qual o valor das ações. O governo mineiro deve brigar por uma avaliação favorável, com prêmio pelo controle, para abater mais dívida com a operação. Quanto maior o preço, maior a chance dos minoritários aceitarem uma oferta equivalente da União.

A União, por sua vez, não deseja nem pode fazer um desembolso de tal tamanho, pelas restrições orçamentárias.