Conta de luz pode cair até 26% com abertura do mercado de energia

A energia comprada pelas distribuidoras de energia, com custo repassado ao consumidor pela tarifa, não é mais cara por incompetência das empresas. As regras vigentes, baseadas na legislação, obrigam essas empresas a terem sempre contratos de longo prazo de compra de energia elétrica com geradores, reajustadas pela inflação e indexadas a outros fatores com risco elevado, como dólar e preços de combustíveis.

Como há menos flexibilidade na gestão dos contratos, a energia é mais cara. O consumidor, porém, tem o direito de ter acesso a uma conexão de energia elétrica sempre que solicitar pela tarifa regulada, mesmo se tiver histórico de inadimplência e não conseguir crédito com bancos, por exemplo.

MP pode caducar

A MP 1.300 prevê a adesão voluntária ao mercado livre para consumidores conectados à baixa tensão, com regras de transição e diretrizes para tratar a sobrecontratação das distribuidoras.

A expansão da tarifa social para baixa renda e a liberalização do mercado dependem da aprovação da MP pelo Congresso para se tornar realidade. O texto ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional e pode perder validade se não for votado no prazo de 120 dias contados a partir da sua publicação, em 21 de maio.

Na semana passada, o Congresso (inclusive a base do governo) votou em peso no sentido oposto do caminho traçado pela MP, ao derrubar vetos presidenciais nos "jabutis" inseridos na Lei 15.097, que criou um marco legal para a exploração de energia eólica em alto-mar, chamada de eólica offshore.