Por que estamos desperdiçando energia renovável no Brasil

As fontes eólica e solar não são as únicas afetadas, o problema também afeta hidrelétricas e, em alguns casos, até térmicas, que poderiam despachar eletricidade para garantir a segurança do sistema, são cortadas. Para as fontes renováveis, o impacto proporcionalmente é maior, ainda mais porque essas usinas não têm como estocar sua produção.

O fenômeno do curtailment ganhou destaque no Brasil após o apagão de 15 de agosto de 2023, que escancarou as fragilidades da operação do sistema.

As investigações do evento pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) concluíram que o desempenho real das renováveis em momentos críticos era muito diferente do previsto nos modelos matemáticos fornecidos pelos empreendedores. O evento foi um marco para o debate sobre confiabilidade, escoamento e estabilidade da rede elétrica brasileira.

Desde então, o tema é o principal problema das renováveis, que calculam prejuízos da ordem de R$ 2 bilhões acumulados desde então pela frustração da geração.

Ainda sem solução

O cenário é complexo porque os estudos mostram que os cortes devem aumentar nos próximos anos, mesmo com aumento das obras em transmissão de energia para resolver os gargalos da rede que limitam a capacidade de escoamento das renováveis. As usinas pedem ainda que os cortes sejam ressarcidos via encargo, que seria cobrado dos consumidores — pagando aí por uma energia que não consumiram.