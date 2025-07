Sem baterias, futuro das renováveis no Brasil é incerto

Aumentar o aproveitamento das renováveis

A consultoria estima que até 2035, o Brasil vai instalar 76 GW em novas usinas das fontes eólica e solar fotovoltaica, o equivalente a mais de cinco usinas de Itaipu, terceira maior hidrelétrica do mundo. Esse crescimento ainda vem muito embalado em subsídios, cujo custo é suportado, em grande parte, pelos consumidores de energia.

O consumo de energia elétrica não vai crescer no mesmo ritmo, o que vai ampliar significativamente os cortes de geração de energia, conhecidos pelo termo em inglês "curtailment". Eles acontecem quando o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), responsável pela gestão do sistema elétrico do país, não acha caminhos para usar essa energia, por falta de consumo naquele momento ou por falta de espaço na rede de transmissão.

A projeção da consultoria é uma péssima notícia para os geradores renováveis, que já sofrem com os impactos financeiros da redução da geração. A Wood Mackenzie vê um aumento de 300% no curtailment até 2035. Quanto maior a geração renovável, maior o curtailment.

Quando o ciclo atual de crescimento das renováveis terminar, novos investimentos nessas fonte serão incertos, refletindo também outros desafios do mercado, como aumento dos impostos sobre importação de módulos fotovoltaicos e o custo crescente de uso da rede, que derrubam as taxas de retorno dos investimentos.

Armazenamento é a solução

"A construção de capacidade de transmissão sozinha não vai resolver o problema crescente do curtailment", disse Fernando Dorand, analista de energia da Wood Mackenzie. "Medidas de resposta da demanda e baterias vão ajudar a absorver a sobreoferta de energia no Nordeste. As baterias vão ajudar os geradores a converterem a energia que seria desperdiçada em oportunidades para arbitrar energia, revertendo as perdas", completou.