Conta de luz menor atrai empresas ao mercado livre de energia

O "varejo" da energia

Esse formato permite que pequenas empresas façam parte do mercado livre sem lidar diretamente com a burocracia da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Elas são representadas por agentes especializados, que cuidam de toda a operação. Apesar do nome, ainda não se trata do varejo tradicional. Esses consumidores são, na prática, um laboratório para o que pode vir a ser o mercado totalmente aberto.

Um laboratório que está dando resultados. Segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, depois de um 2024 intenso, a migração de consumidores para o mercado livre não desacelerou. De janeiro a maio de 2025, 16.296 unidades consumidoras trocaram o mercado regulado pelo ambiente livre. Destas, 15.511 têm demanda inferior a 500 kW e entraram por meio do modelo conhecido como comercializador varejista.

Hoje, o mercado livre responde por 42% de toda a energia consumida no país, segundo levantamento da Abraceel. No início do ano passado, o peso era de 36% em relação ao consumo total de energia no país.

A liderança da migração em 2025 está com a Copel, do Paraná, com 1.969 novos consumidores livres, seguida pela CPFL Paulista e pela Cemig. No total acumulado desde a abertura para toda a alta tensão, essas três também lideram, com destaque para os mais de 4 mil varejistas migrados na área da CPFL Paulista.

Quando o consumidor residencial poderá migrar?

O consumidor residencial e a pequena loja de bairro seguem de fora. Esse grupo só poderá entrar no mercado livre se a Medida Provisória 1.300 for aprovada pelo Congresso. A proposta prevê que, a partir de 2026, o mercado seja aberto também para consumidores de baixa tensão, começando pelas pequenas e médias empresas e, depois, residências.