Governo federal promete nova MP para barrar alta da conta de luz

A audiência aconteceu na Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara, para discutir a MP 1.300, considerada pelo governo como uma reforma do setor elétrico com três pilares principais: ampliar a tarifa social para consumidores enquadrados em critérios de baixa renda; abrir para todos os consumidores o mercado livre de energia, no qual é possível escolher de quem comprar eletricidade; e reduzir subsídios que pesam hoje principalmente sobre o consumidor residencial.

Jabutis: o sentido oposto da MP

Ao mesmo tempo em que o governo enfrenta dificuldades em avançar no Congresso com a MP, publicada em 21 de maio, deputados e senadores aumentaram os desafios da gestão do setor elétrico ao votarem pela derrubada de vetos presidenciais em outra lei, a 15.097, que trata da geração de energia eólica em alto mar, mas recebeu emendas ampliando subsídios e beneficiando alguns segmentos, como termelétricas, pequenas hidrelétricas (PCHs), usinas eólicas no Sul do país e produção de hidrogênio a partir de etanol no Nordeste.

Se a MP 1.300 quer reduzir subsídios, os chamados "jabutis" (jargão do mundo político para emendas não relacionadas ao intuito original do texto) vão no sentido oposto, segundo o MME.

As emendas que tinham sido vetadas são polêmicas por levarem a um aumento de custos suportados pela conta de luz e pela imposição ao planejamento da expansão da geração de energia, que deveria seguir critérios técnicos, pelo menos em teoria.

O governo estima que os vetos derrubados em junho criam custos de até R$ 35 bilhões por ano. Os números são questionados por entidades ligadas a algumas das emendas, como o setor das PCHs, que avalia que, na verdade, as emendas vão ajudar a baratear a conta de luz e a expandir a geração com fontes limpas. Mas, em linhas gerais, as críticas aos jabutis são contundentes e partem da maior parte dos especialistas do setor elétrico.