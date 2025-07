Retaliação ao tarifaço dos EUA pode encarecer diesel no Brasil

O petróleo é uma commodity globalmente líquida, o que significa que pode ser comercializado e redirecionado no mercado internacional com relativa facilidade. Isso protege o Brasil de impactos estruturais decorrentes da tarifa americana.

"O Brasil tem capacidade de redirecionar os barris exportados atualmente aos Estados Unidos para refinarias na Ásia (China e Índia) ou ao Oriente Médio, que demandam óleo leve como o produzido nos campos do pré-sal", escreveram no relatório os analistas Luiz Carvalho e Gustavo Cunha, do BTG Pactual.

Segundo o BTG, as tarifas podem ser um problema de curto prazo nos fluxos de comércio exterior do petróleo, com efeito marginal em contratos, mas não representam risco estrutural à produção da commodity no Brasil.

Os impactos sobre a Petrobras também devem ser limitados, já que apenas 4% da exportação de petróleo pela estatal no primeiro trimestre de 2025 teve como destino os Estados Unidos.

Possível retaliação brasileira

O maior impacto no mercado de combustíveis deve acontecer se o governo Lula decidir aplicar a Lei 15.122, conhecida como Lei de Reciprocidade Econômica, e impor tarifas equivalentes sobre importações americanas. O mercado de diesel seria afetado, já que grande parte do combustível que entra no Brasil vem de lá. O país não tem capacidade de refino suficiente para abastecer todo o mercado.