MP limita subsídios bilionários da conta de luz, mas freio chega tarde

O presidente Lula assinou na sexta-feira, 11 de julho, uma medida provisória para tentar controlar o descontrolado crescimento dos subsídios na conta de luz. O problema é que o "freio de emergência" só será acionado depois que os gastos ultrapassarem um patamar estratosférico: neste ano, serão cerca de R$ 50 bilhões, equivalentes a mais de 20% da receita bruta obtida com a venda de energia ao consumidor final no país em 2023, segundo dados do instituto Acende Brasil e da PwC.

O montante é um pouco menor que todo o orçamento da União para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) de 2025, de R$ 60 bilhões, com a diferença de não contar com um centavo do Tesouro. A maior parte vem dos próprios consumidores de energia, principalmente os residenciais, pela conta de luz.

A nova MP coloca um limite para o encargo, mas o piso da nova regra será o orçamento de 2026, que ainda nem começou a ser calculado, mas tem tudo para ser mais alto que o deste ano.