A mega-aposta do Google em energia limpa

As empresas de tecnologia também estão investindo em geração eólica e solar, por serem baratas e renováveis, mas quase sempre precisam ser combinadas com outras fontes de geração para que o consumidor tenha garantia de acessar aquela eletricidade quando necessário.

A solar só gera quando tem sol, enquanto a eólica só gera quando tem vento. Data centers precisam de energia o tempo todo, enquanto combinam as fontes intermitentes (solar e eólica) com as fontes constantes (hidrelétrica e nuclear). As baterias também entram no jogo, porque podem armazenar a energia renovável para outros horários do dia.

Foi essa combinação de fontes que permitiu que a Microsoft assinasse ano passado um acordo com a Brookfield - a mesma do acordo com o Google - para garantir mais de 10,5 GW em energia renovável ao redor do mundo.

Em cada região do planeta, as empresas de tecnologia, chamadas hoje de ultraeletrointensivas, buscam aproveitar os recursos disponíveis para obter mais e mais energia elétrica para seus data centers.

E o Brasil?

Aqui, já foram feitos muitos anúncios e celebrados memorandos de entendimento, mas a falta de regras claras e seguras que deem segurança aos investimentos ainda impede grandes acordos.