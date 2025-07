Brasil economizou US$ 28,3 bi com energia renovável em 2024

Segundo a Irena, a situação chinesa seria pior se apenas fontes fósseis gerassem a eletricidade necessária. A economia estimada no país asiático foi de US$ 179,8 bilhões. Com a geração renovável, a agência estima que a China deixou de emitir 2,89 bilhões de toneladas de CO2, o que valeriam US$ 261,1 bilhões no mercado global de carbono.

Os Estados Unidos, por sua vez, evitaram custos da ordem de US$ 24,1 bilhões com a geração renovável. Em seguida no ranking aparecem Japão (US$ 17 bilhões), Alemanha (US$ 16,4 bilhões), Índia (US$ 14,9 bilhões) e Reino Unido (US$ 11,2 bilhões).

Em 2024, a chamada "renovabilidade" da matriz elétrica do Brasil chegou a 88,2%, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Foram gerados 762,9 terawatts-hora ao longo de todo o ano, a maioria proveniente de hidrelétricas, que representaram mais de 55% do total gerado.

Para efeitos de comparação, a média de geração renovável no mundo é de 29,9% da energia elétrica produzida. Nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), "clube de países ricos" do qual o Brasil não faz parte, a média de geração renovável foi de 34%.