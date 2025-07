EUA lideram nova explosão mundial da demanda por energia elétrica

Em relatório publicado nesta quarta-feira, 30 de julho, a EIA atualizou a previsão de expansão da demanda por eletricidade no mundo para 3,3% em 2025 e 3,7% em 2026, abaixo dos 4,4% vistos ano passado, mas ainda assim num ritmo tido como elevado.

O crescimento acelerado da demanda elétrica global acontece justamente quando tensões comerciais ameaçam as cadeias de suprimento que sustentam a transição energética e a expansão dos data centers que puxam esse consumo.

China desacelera, mas ainda lidera expansão

Na China, a demanda cresceu 7% em 2024 e deve desacelerar para 5% neste ano. Parte da desaceleração se deve às tarifas impostas pelos Estados Unidos contra as importações do rival asiático, que reduziram a expansão do consumo pela indústria chinesa nos primeiros seis meses deste ano, parcialmente compensando a eletrificação da própria economia do país.

A análise não entra em detalhes sobre o impacto futuro das tarifas na economia chinesa, até pela incerteza que ainda paira sobre a manutenção da trégua entre Pequim e o governo de Donald Trump, mas a eletrificação do país sozinha será suficiente para impulsionar a continuação da expansão da demanda. Em 2026, a EIA projeta um aumento de 5,7% no consumo de eletricidade chinês.

No verão, as temperaturas elevadas devem reforçar a tendencia de alta, e as autoridades chinesas esperam um pico de 7% de crescimento, chegando a 1.570 GW de demanda - mais de 15 vezes a demanda máxima do Brasil, que bateu recorde de 106 GW instantâneos em fevereiro, também por temperaturas muito elevadas.