Brasil vai ter 10 milhões de famílias gerando a própria energia até 2035

Quase 10 milhões de famílias brasileiras vão gerar a própria energia elétrica até 2035.

A projeção, que faz parte de um caderno do PDE (Plano Decenal de Expansão de Energia), elaborado pela estatal EPE (Empresa de Pesquisa Energética), mostra uma transformação na matriz elétrica do país, com redução da fatia das grandes usinas centralizadas e aumento da energia gerada nos telhados das casas ou em pequenas usinas instaladas perto dos consumidores.

O cenário base do PDE 2035 indica que chegaremos aos 78 GW instalados em micro e minigeração distribuída (MMGD) daqui 10 anos.