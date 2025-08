Obstrução no Congresso ameaça luz de graça para 16 milhões de brasileiros

Por isso mesmo que a MP foi publicada com a previsão de ser implementada durante sua vigência. O parlamento sofre pressão adicional para aprovar o texto. Não aprovar significa revogar benefício já concedido à população mais pobre do país.

Quem teve a tarifa de energia zerada?

Desde 5 de julho, as famílias com renda de até meio salário mínimo per capita, ou seja, R$ 759,00 mensais por pessoa, e cadastradas no CadÚnico contam com gratuidade para até 80 kWh mensais. Esse é o consumo médio de 4,5 milhões de famílias, quase 20 milhões de brasileiros.

No total, 17 milhões de famílias, ou quase 60 milhões de pessoas, são beneficiadas com a nova regra. Residências que consomem mais de 80 kWh, mas se enquadram nos critérios, pagam apenas o excedente, gerando desconto significativo.

As distribuidoras de energia correram para implementar as mudanças no prazo, mas já se preparam para reverter a mudança, se a MP caducar. Nesse cenário, o consumidor ficará apenas com dois meses de benefício.

A regra antiga passará a valer, com desconto de até 65% para a maioria das residências. O desconto de até 100% é restrito a famílias indígenas ou quilombolas, mas no limite de 50 kWh mensais.