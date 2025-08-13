'Gatos' de energia tomam 70% da rede de clientes da Light
Os furtos de energia elétrica, também conhecidos como "gatos" e chamados de "perdas não técnicas" no jargão do setor elétrico, já representam mais de 70% da energia que a Light fornece para seus clientes conectados na rede de baixa tensão, ou seja, residências e pequenos comércios.
A companhia tem investido pesado na regularização da rede e nos planos de redução de perdas, mas ainda assim vê os níveis de furtos crescerem a cada trimestre. No período entre abril e junho deste ano, a energia furtada representou 70,7% do mercado de baixa tensão, mesmo percentual do primeiro trimestre deste ano, e ligeiramente superior aos 68,5% do segundo trimestre de 2024.
Considerando todo o mercado consumidor da distribuidora, que atende o Rio de Janeiro e mais 30 municípios do entorno, as perdas por furto chegaram a aproximadamente 23% do consumo registrado. Nessa conta, entram clientes de alta tensão, como indústrias e grandes empresas.
A situação da Light é tão difícil que a companhia divide seus consumidores em dois grupos: aqueles localizados em áreas de tratamento convencional representam 46,7% do mercado da distribuidora, enquanto 53,3% estão nas áreas de risco. Ao longo dos anos, a empresa já implementou várias estratégias diferentes para reduzir os roubos, com foco em determinados perfis de consumidores.
Blindagem da rede
Atualmente, a empresa executa um projeto de blindagem de rede, que já chegou 15 mil clientes em regiões em que as perdas eram de 38% e hoje se mantém abaixo de 10%. Até o fim do ano, o plano é chegar a 30 mil clientes "blindados"
A iniciativa envolve a instalação de caixas blindadas de medidores nos postes, que evitam — ou dificultam — que a população faça as conexões diretas, conhecidas popularmente como gatos. Também são feitas blindagens em cabos e transformadores.
O foco é na instalação de blindagem nas zonas "intermediárias", que não são as piores áreas de risco, em regiões dominadas pelo crime, mas estão próximas delas. Ali, as equipes técnicas ainda conseguem atuar para realizar reparos e cortes.
Nas regiões de tratamento convencional, a Light realiza inspeções, que têm demonstrado eficácia, segundo a companhia.
Quem paga pelo gato?
No modelo brasileiro, o consumidor de energia paga parte da energia furtada por outros consumidores. As distribuidoras operam num modelo em que as regras são definidas para incentivar o melhor serviço possível no menor custo, então há um percentual de perdas que é remunerado pela tarifa, com uma trajetória futura de redução.
Esse percentual máximo de perdas é calculado com base em histórico, características da área atendida e comparações com outras distribuidoras. As perdas da Light no segundo trimestre do ano ficaram 32,5 pontos percentuais (p.p.) acima do percentual reconhecido na tarifa, de 38,28%.
Segundo a companhia, ainda que a diferença resulte em custo adicional de cerca de R$ 1,1 bilhão no acumulado dos últimos 12 meses, houve uma queda de aproximadamente 21% neste custo no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo, em parte, a redução do preço de compra de energia pela empresa.
Em 2024, os gatos de energia elétrica representaram um custo de R$ 10,3 bilhões, segundo cálculos da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O relatório do regulador aponta que o percentual de perdas por roubo chegou a 6,6% do consumo total. Considerando o mercado de baixa tensão, o percentual foi de 16%.
As 10 distribuidoras com maiores montantes de perdas respondem por 74% das perdas não técnicas do Brasil, sendo que apenas Light e Amazonas Energia respondem por 34,1%. Completam o "top 10" as empresas Enel SP, Equatorial Pará, Enel Rio, Neoenergia Pernambuco, Celesc, Enel Ceará, Neoenergia Coelba e CPFL Paulista.
