'Gatos' de energia tomam 70% da rede de clientes da Light

Os furtos de energia elétrica, também conhecidos como "gatos" e chamados de "perdas não técnicas" no jargão do setor elétrico, já representam mais de 70% da energia que a Light fornece para seus clientes conectados na rede de baixa tensão, ou seja, residências e pequenos comércios.

A companhia tem investido pesado na regularização da rede e nos planos de redução de perdas, mas ainda assim vê os níveis de furtos crescerem a cada trimestre. No período entre abril e junho deste ano, a energia furtada representou 70,7% do mercado de baixa tensão, mesmo percentual do primeiro trimestre deste ano, e ligeiramente superior aos 68,5% do segundo trimestre de 2024.

Considerando todo o mercado consumidor da distribuidora, que atende o Rio de Janeiro e mais 30 municípios do entorno, as perdas por furto chegaram a aproximadamente 23% do consumo registrado. Nessa conta, entram clientes de alta tensão, como indústrias e grandes empresas.