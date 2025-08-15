Assine UOL
Frio recorde leva Argentina a importar mais energia do Brasil

Camila Maia
Colunista do UOL
Demanda por energia bateu recorde no inverno da Argentina em julho. Imagem: Foto de Axel Eres na Unsplash

Os meses de inverno levou a Argentina a aumentar consideravelmente o consumo de energia elétrica, e termelétricas paradas hoje no Brasil aproveitaram a oportunidade para exportar energia ao país vizinho.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), em julho, essas usinas exportaram mais de 1.500 MW médios à Argentina, o suficiente para atender mais de 5 milhões de residências, ou o equivalente a todo o consumo da região metropolitana de Curitiba, por exemplo.

Não só o Brasil tem contribuído com o aumento da demanda argentina. O Paraguai também aumentou a exportação de energia para a Argentina por meio da hidrelétrica binacional Yaceretá, que fica no rio Paraná na fronteira entre a cidade argentina de Ituzaingó e a cidade paraguaia de Ayolas.

A usina tem 3.200 MW de potência, menos de um quarto do tamanho de Itaipu, e cada país tem direito a metade da energia gerada. Assim como no caso de Itaipu, o Paraguai não usa a totalidade, e a Argentina compra uma parcela significativa, que tem aumentado, especialmente com o crescimento da demanda nos meses de inverno.

No inicio de julho, a demanda por energia elétrica da Argentina bateu recorde histórico, superando 28,2 MW, refletindo o frio intenso que levou mais pessoas a usarem eletricidade para aquecimento.

A exportação brasileira funciona bem no inverno porque são meses em que a demanda por aqui recua, já que nosso maior consumo de energia elétrica é no verão, por conta de resfriamento. Em março, o país registrou recordes sucessivos de demanda acima de 100 MW.

