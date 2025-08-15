Frio recorde leva Argentina a importar mais energia do Brasil

Os meses de inverno levou a Argentina a aumentar consideravelmente o consumo de energia elétrica, e termelétricas paradas hoje no Brasil aproveitaram a oportunidade para exportar energia ao país vizinho.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), em julho, essas usinas exportaram mais de 1.500 MW médios à Argentina, o suficiente para atender mais de 5 milhões de residências, ou o equivalente a todo o consumo da região metropolitana de Curitiba, por exemplo.

Não só o Brasil tem contribuído com o aumento da demanda argentina. O Paraguai também aumentou a exportação de energia para a Argentina por meio da hidrelétrica binacional Yaceretá, que fica no rio Paraná na fronteira entre a cidade argentina de Ituzaingó e a cidade paraguaia de Ayolas.