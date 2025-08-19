O dia que o Brasil quase teve um blecaute por excesso de energia
No domingo do Dia dos Pais, 10 de agosto, enquanto famílias se reuniam para o almoço, o Brasil passou raspando por um problema que poucos imaginam: quase tivemos um blecaute nacional. Não foi por falta de energia, mas por excesso dela.
Parece contraditório, mas é simples de entender. O sistema elétrico brasileiro funciona como uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio perfeito: de um lado, toda a energia sendo produzida pelas usinas. Do outro, toda a energia consumida por casas, indústrias e comércios.
A regra dos 60 hertz
Para manter esse equilíbrio, existe uma regra básica da física: no Brasil, a frequência da rede elétrica precisa estar sempre em 60 hertz. Se produzirmos mais energia do que estamos consumindo, a frequência sobe. Se consumirmos mais do que produzimos, ela desce. E se sair muito dos 60 hertz, o sistema colapsa, o que significaria um blecaute.
Quem fica 24 horas por dia "equilibrando esses pratinhos" é o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o órgão que cuida de toda a rede do país. Nos centros de controle localizados no Rio, em Brasília, em Florianópolis e no Recife, técnicos monitoram em tempo real cada usina e cada região do país, ligando e desligando geradores para manter tudo funcionando.
No dia 10 de agosto, entre 13h e 13h30, o consumo nacional despencou para apenas 58 gigawatts, um patamar bem baixo, mesmo para um domingo, dia em que o consumo de energia é sempre reduzido. Ao mesmo tempo, os painéis solares espalhados pelo país estavam gerando energia a todo vapor, aproveitando o sol forte da tarde.
O problema é que esses painéis solares residenciais, que já somam mais de 40 gigawatts de potência instalada, não podem ser "desligados" pelo ONS, porque estão conectados numa faixa de tensão mais baixa do que o operador consegue enxergar.
Naquele dia, esses sistemas, conhecidos pelo nome técnico de micro e minigeração distribuída (MMGD), estavam injetando 22 gigawatts na rede, o equivalente a cerca de duas usinas de Belo Monte na sua operação máxima.
Importante ressaltar que o ONS tem ferramentas para prever o comportamento da geração e da demanda, então não foi surpreendido, mas ainda assim os técnicos precisaram aproveitar quase todo o cardápio de soluções para evitar que a geração ficasse maior que a demanda, a frequência disparasse, e o país ficasse no escuro.
A reação incluiu uma redução ao máximo a geração das hidrelétricas, considerando restrições ambientais, já que pelo menos um pouco de água precisa passar. Depois, precisou desligar 100% das usinas eólicas e solares que consegue controlar, os grandes parques instalados pelo país.
Essa não foi a primeira vez que um evento como esse aconteceu. Em 4 de maio, outro domingo, o ONS também precisou desligar quase a totalidade das renováveis de grande porte para evitar o colapso do sistema e um apagão.
O desafio do crescimento verde
Os painéis solares residenciais são ótimos para o meio ambiente e para a conta de luz dos donos, mas criam um novo desafio para a operação do sistema.
"Se a gente não indica agora essa tendência de redução do vale de carga, demandando recursos flexíveis adicionais, esses recursos podem não aparecer no sistema", alertou Christiano Vieira, diretor de Operação do ONS.
A solução passa por ter mais "flexibilidade" no sistema. Ou seja, basicamente mais opções para ligar e desligar geradores rapidamente quando necessário. O governo está preparando leilões para ampliar hidrelétricas, contratar usinas térmicas e baterias que podem ajudar nessa missão.
A integração de mais soluções tecnológicas também deve ajudar, permitindo que as distribuidoras de energia façam a gestão de alguns recursos, incluindo geração solar conectada na rede delas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.