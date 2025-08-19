O dia que o Brasil quase teve um blecaute por excesso de energia

Quem fica 24 horas por dia "equilibrando esses pratinhos" é o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o órgão que cuida de toda a rede do país. Nos centros de controle localizados no Rio, em Brasília, em Florianópolis e no Recife, técnicos monitoram em tempo real cada usina e cada região do país, ligando e desligando geradores para manter tudo funcionando.

No dia 10 de agosto, entre 13h e 13h30, o consumo nacional despencou para apenas 58 gigawatts, um patamar bem baixo, mesmo para um domingo, dia em que o consumo de energia é sempre reduzido. Ao mesmo tempo, os painéis solares espalhados pelo país estavam gerando energia a todo vapor, aproveitando o sol forte da tarde.

O problema é que esses painéis solares residenciais, que já somam mais de 40 gigawatts de potência instalada, não podem ser "desligados" pelo ONS, porque estão conectados numa faixa de tensão mais baixa do que o operador consegue enxergar.

Naquele dia, esses sistemas, conhecidos pelo nome técnico de micro e minigeração distribuída (MMGD), estavam injetando 22 gigawatts na rede, o equivalente a cerca de duas usinas de Belo Monte na sua operação máxima.

Importante ressaltar que o ONS tem ferramentas para prever o comportamento da geração e da demanda, então não foi surpreendido, mas ainda assim os técnicos precisaram aproveitar quase todo o cardápio de soluções para evitar que a geração ficasse maior que a demanda, a frequência disparasse, e o país ficasse no escuro.

A reação incluiu uma redução ao máximo a geração das hidrelétricas, considerando restrições ambientais, já que pelo menos um pouco de água precisa passar. Depois, precisou desligar 100% das usinas eólicas e solares que consegue controlar, os grandes parques instalados pelo país.