Governo usa leilão de hidrelétricas como impulso político
O governo transformou o leilão de pequenas hidrelétricas de hoje em vitrine política, contrariando a tradição discreta desses certames. Nos dias que antecederam o pregão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antecipou a demanda do leilão — informação normalmente guardada a sete chaves para não comprometer a competitividade — e anunciou R$ 10 bilhões em investimentos e a "retomada" de uma indústria que, segundo ele, estava parada havia 12 anos.
Diferentemente dos leilões de concessões rodoviárias ou aeroportuárias, que têm cerimônias públicas com direito a autoridades e batidas de martelo, os leilões de geração de energia são processos essencialmente técnicos, realizados em ambiente virtual pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).
O MME, no entanto, resolveu inovar. Enquanto a CCEE conduzia em São Paulo o leilão A-5, o ministério reuniu autoridades em Brasília para uma cerimônia paralela. No palco, Silveira exaltou empregos, aço e concreto, enquanto investidores e técnicos se dividiam entre acompanhar os lances online e participar da festa institucional.
O leilão não contratou o gigawatt prometido pelo ministro, mas chegou perto: 815 MW em potência instalada por meio de 65 pequenas hidrelétricas. Desde 2013, a fonte hídrica não garantia mais de 500 MW contratados em leilões por ano.
Demanda surpreendente
A demanda surpreendeu, já que depende da necessidade de compra das distribuidoras, que têm visto seus mercados encolherem nos últimos anos, enquanto consumidores buscam alternativas para economizar na conta de luz, como o mercado livre, acessível aos consumidores de maior porte que podem escolher de quem comprar a energia elétrica, e a geração distribuída, modalidade em que o consumidor investe na propria geração com a instalação de painéis solares no telhado ou pela associação a um parque de geração remoto.
Como os contratos têm 20 anos de duração e a abertura do mercado livre para todos os consumidores deve acontecer nos próximos anos, especialistas apostavam que a demanda seria baixa, apenas para cumprir requisitos legais de mercado, já que essa energia deve acabar se tornando uma sobrecontratação na carteira das empresas quando mais consumidores puderem escolher o próprio fornecedor de energia elétrica.
Nove distribuidoras apresentaram necessidade de contratação no certame: Amazonas Energia, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Coelba, Enel Ceará, Neoenergia Cosern, Enel São Paulo, Energisa Paraíba, Energisa Tocantins e Light. Destas, apenas Amazonas Energia e Energisa Tocantins não estão passando por renovação da concessão neste momento, fase delicada em que dependem do governo para ter o aval para assinar os novos contratos.
Na "PCH Funfest" em Brasília, o ministro Alexandre Silveira levantou a possibilidade de uma nova hidrelétrica binacional com a Bolívia, no rio Madeira, e disse que o governo considera um potencial de 13 GW em novas hidrelétricas de até 50 MW.
Jabutis e os leilões
A realização do certame de hoje, vale lembrar, foi o resultado de "jabutis" inseridos na Lei 14.182/2021, que resultou do processo de privatização da Eletrobras. A norma originalmente estabelecia que pelo menos 50% da demanda dos leilões de energia nova deveria ser destinada às PCHs, até atingir 2 GW de capacidade contratada.
Desde que a lei foi aprovada, porém, apenas um leilão do tipo aconteceu, em 2022, com apenas 175 MW destinados às PCHs pela baixa demanda das distribuidoras.
Uma alteração na legislação foi incluída na Lei 15.097, o marco legal da eólica offshore que acabou conhecido no mercado também pelos "jabutis". A lei de 2021 foi alterada e a contratação de PCHs foi ampliada para 4,9 GW por meio de leilões de reserva, ou seja, com a contratação dependendo apenas do governo, e não mais da demanda das distribuidoras.
Esse trecho foi vetado, mas o veto foi derrubado em junho. Logo depois, o governo editou a Medida Provisória (MP) 1.304, que revogou a exigência dos 2 GW e criou a possibilidade de contratação de até 4,9 GW de PCHs por meio de leilões de reserva de capacidade, com previsão de 3 GW serem contratados em um leilão que deve acontecer no primeiro trimestre de 2026.
