Governo usa leilão de hidrelétricas como impulso político

O leilão não contratou o gigawatt prometido pelo ministro, mas chegou perto: 815 MW em potência instalada por meio de 65 pequenas hidrelétricas. Desde 2013, a fonte hídrica não garantia mais de 500 MW contratados em leilões por ano.

Demanda surpreendente

A demanda surpreendeu, já que depende da necessidade de compra das distribuidoras, que têm visto seus mercados encolherem nos últimos anos, enquanto consumidores buscam alternativas para economizar na conta de luz, como o mercado livre, acessível aos consumidores de maior porte que podem escolher de quem comprar a energia elétrica, e a geração distribuída, modalidade em que o consumidor investe na propria geração com a instalação de painéis solares no telhado ou pela associação a um parque de geração remoto.

Como os contratos têm 20 anos de duração e a abertura do mercado livre para todos os consumidores deve acontecer nos próximos anos, especialistas apostavam que a demanda seria baixa, apenas para cumprir requisitos legais de mercado, já que essa energia deve acabar se tornando uma sobrecontratação na carteira das empresas quando mais consumidores puderem escolher o próprio fornecedor de energia elétrica.

Nove distribuidoras apresentaram necessidade de contratação no certame: Amazonas Energia, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Coelba, Enel Ceará, Neoenergia Cosern, Enel São Paulo, Energisa Paraíba, Energisa Tocantins e Light. Destas, apenas Amazonas Energia e Energisa Tocantins não estão passando por renovação da concessão neste momento, fase delicada em que dependem do governo para ter o aval para assinar os novos contratos.

Na "PCH Funfest" em Brasília, o ministro Alexandre Silveira levantou a possibilidade de uma nova hidrelétrica binacional com a Bolívia, no rio Madeira, e disse que o governo considera um potencial de 13 GW em novas hidrelétricas de até 50 MW.