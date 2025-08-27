Inclusão de carvão em leilão frustra agenda da transição energética
Após meses de espera, o MME (Ministério de Minas e Energia) retomou, nesta semana, o planejamento de dois leilões voltados para a contratação de projetos de geração de energia elétrica. O anúncio, porém, frustrou a agenda da transição energética e do combate as mudanças climáticas, ao prever a contratação de usinas a carvão mineral e óleo combustível, fontes que não são sustentáveis e nem oferecem a flexibilidade necessária na operação do sistema elétrico.
Além de serem fontes poluentes, com alto grau de emissão de gases causadores de efeito estufa, são projetos que devem agravar os cortes de geração de energia renovável no país. Atualmente, muita energia elétrica gerada por parques eólicos e solares acaba jogada fora, grande parte porque a geração acaba se concentrando em alguns horários do dia em que excede, e muito, o consumo de energia.
Foi o caso do dia 10 de agosto, quando foi comemorado o dia dos país, e o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), órgão que comanda a operação das redes de transmissão e da geração em todo o país, precisou desligar totalmente os parques eólicos e solares para evitar o colapso do sistema e um blecaute por excesso de geração e falta de demanda.
As baterias para armazenamento de energia vão ajudar a "estocar o vento" e a minimizar esses cortes de geração renovável, mas ainda não estão presentes em escala suficiente no país, pelo contrário, são uma tecnologia nova que deve ganhar força por meio de outro leilão, também previsto para o primeiro trimestre de 2026.
Do que o sistema elétrico brasileiro precisa
O ONS tem alertado consistentemente sobre a necessidade de fontes mais flexíveis para lidar com a crescente participação de renováveis intermitentes como solar e eólica. A variabilidade dessas fontes exige usinas que possam ser ligadas e desligadas rapidamente, acompanhando as oscilações da geração renovável.
Além das hidrelétricas, que já exercem esse papel, as candidatas naturais são as termelétricas a gás natural, que também serão contempladas em um dos leilões de reserva de capacidade previstos para março de 2026. Neste certame, conhecido como LRCap entre os técnicos do setor elétrico, o governo contrata a disponibilidade das usinas, que recebem uma receita fixa para ficarem à disposição e serem ligadas e desligadas sempre que o ONS precisar.
Até hoje, apenas um certame do tipo aconteceu no país, em 2021, quando foram contratadas termelétricas a gás e a óleo combustível. Desde então, o ONS tem cobrado o Ministério de Minas e Energia pela retomada dos leilões, cada vez mais urgentes.
O certame finalmente aconteceria em junho deste ano, com a contratação de usinas a gás natural e a biodiesel, numa tentativa de atender a demanda por flexibilidade e de contribuir com a transição energética, permitindo que as velhas usinas a óleo combustível fossem "reformadas" para uso do biodiesel, bem menos poluente. As empresas candidatas a vencer a disputa, contudo, acabaram acionando a Justiça pedindo mudanças nas regras do leilão para tentar ampliar a possibilidade de sucesso, e o governo decidiu cancelar o leilão em abril, com a promessa de retomá-lo quanto antes.
Sai biodiesel, entra carvão
A retomada só aconteceu na noite de sexta-feira, 22 de agosto, quando foram finalmente divulgadas as regras propostas para não um, mas dois leilões. Não há mais previsão de biodiesel, e o argumento para isso é que o aumento da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel para 15%, aprovado recentemente, "gastou" toda a oferta do biocombustível existente no mercado.
No lugar do biodiesel, há previsão de um leilão exclusivo para usinas a diesel e óleo combustível, com contratos de apenas três anos de duração e um viés emergencial - são usinas existentes que serão necessárias no sistema nos próximos anos, independentemente do combustível que usem.
O outro certame, além de prever usinas novas e existentes a gás natural e a expansão de hidrelétricas que tenham espaço para ganhar novas turbinas, também deve ter espaço para recontratação de termelétricas a carvão mineral.
Essas usinas, porém, representam o oposto da flexibilidade tanto defendida pelo ONS, já que as térmicas a carvão podem levar horas ou até um dia para atingir plena operação.
Essa diferença não é apenas técnica: ela tem consequências diretas para o aproveitamento das fontes renováveis. Muitas vezes, o ONS precisa acionar recursos por apenas uma ou duas horas, quando há redução de geração renovável ou aumento da demanda, por exemplo. Quando uma usina a carvão permanece ligada por longos períodos, ela pode forçar o sistema a reduzir ou até desligar completamente a geração solar e eólica.
"Esse leilão é fundamental, mas, da maneira proposta, vai gerar custos ainda mais elevados para os consumidores sem endereçar a questão da flexibilidade de forma estrutural", disse o diretor-presidente da Anace (Associação Nacional dos Consumidores de Energia), Carlos Faria.
Para a Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), o certame deveria priorizar tecnologias capazes de agilidade operacional, como sistemas de armazenamento em baterias, que conseguem despachar energia em segundos.
"Esse não é um leilão de térmicas, é um leilão de flexibilidade. O sistema precisa de soluções renováveis e eficientes, que respondam em segundos ou minutos, e não em horas ou dias", disse Flávio Roscoe, presidente da Fiemg.
A decisão sobre o leilão ainda não é definitiva, já que as regras propostas foram submetidas a uma consulta pública, que deve ficar aberta por 20 dias, contados a partir de 22 de agosto.
Esse é o momento em que os agentes vão sugerir alterações, apontar problemas e pedir por regras distintas. O carvão mineral nacional ainda sustenta algumas regiões no Sul do país, então recontratar essas usinas seria uma medida com viés social, ainda que questionável. A proposta do governo, porém, não faz essa distinção, abrindo espaço para usinas que usam carvão importado.
Risco reputacional e a liderança da agenda da transição energética
A pressão é ainda maior, considerando que em novembro o Brasil vai sediar a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, evento chave na agenda internacional do país de liderar globalmente a agenda da transição energética.
O cenário é paradoxal: enquanto o Brasil investe bilhões em parques eólicos e solares para cumprir suas metas climáticas, pode acabar desperdiçando essa energia limpa para manter funcionando usinas movidas pelo combustível fóssil mais poluente do mundo.
Para um país que pretende liderar a transição energética global na COP 30, contratar usinas a carvão em 2026 representa um risco reputacional significativo. A medida pode ser usada por outros países para questionar o comprometimento brasileiro com suas próprias metas de descarbonização. Mais do que uma questão de imagem, representa uma escolha que pode comprometer tanto a eficiência operacional do sistema quanto o aproveitamento máximo das fontes renováveis.
Além disso, os contratos terão duração de 10 anos, ou seja, usinas a carvão estarão garantidas no sistema até meados da década de 2030, período crucial para o cumprimento das metas do Acordo de Paris.
