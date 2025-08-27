Inclusão de carvão em leilão frustra agenda da transição energética

As baterias para armazenamento de energia vão ajudar a "estocar o vento" e a minimizar esses cortes de geração renovável, mas ainda não estão presentes em escala suficiente no país, pelo contrário, são uma tecnologia nova que deve ganhar força por meio de outro leilão, também previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Do que o sistema elétrico brasileiro precisa

O ONS tem alertado consistentemente sobre a necessidade de fontes mais flexíveis para lidar com a crescente participação de renováveis intermitentes como solar e eólica. A variabilidade dessas fontes exige usinas que possam ser ligadas e desligadas rapidamente, acompanhando as oscilações da geração renovável.

Além das hidrelétricas, que já exercem esse papel, as candidatas naturais são as termelétricas a gás natural, que também serão contempladas em um dos leilões de reserva de capacidade previstos para março de 2026. Neste certame, conhecido como LRCap entre os técnicos do setor elétrico, o governo contrata a disponibilidade das usinas, que recebem uma receita fixa para ficarem à disposição e serem ligadas e desligadas sempre que o ONS precisar.

Até hoje, apenas um certame do tipo aconteceu no país, em 2021, quando foram contratadas termelétricas a gás e a óleo combustível. Desde então, o ONS tem cobrado o Ministério de Minas e Energia pela retomada dos leilões, cada vez mais urgentes.

O certame finalmente aconteceria em junho deste ano, com a contratação de usinas a gás natural e a biodiesel, numa tentativa de atender a demanda por flexibilidade e de contribuir com a transição energética, permitindo que as velhas usinas a óleo combustível fossem "reformadas" para uso do biodiesel, bem menos poluente. As empresas candidatas a vencer a disputa, contudo, acabaram acionando a Justiça pedindo mudanças nas regras do leilão para tentar ampliar a possibilidade de sucesso, e o governo decidiu cancelar o leilão em abril, com a promessa de retomá-lo quanto antes.