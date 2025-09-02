Com foco social, governo reforça subsídios na conta de luz e no botijão
Enquanto tenta salvar no Congresso a ampliação da tarifa social de energia elétrica para consumidores de baixa renda, o governo prepara o lançamento de uma nova Medida Provisória voltada ao setor de gás. A iniciativa deve rebatizar o programa do vale-gás como "Gás do Povo", ampliando o número de beneficiários e reforçando o discurso de proteção à camada mais vulnerável da população.
O movimento repete a estratégia já adotada na eletricidade, serviço no qual a MP 1.300, editada em maio, transformou a tarifa social em "Luz do Povo". A lógica é semelhante: pegar um programa existente, dar novo nome e ampliar o alcance.
Subsídio no gás sai do Tesouro
A diferença é que, enquanto o benefício na conta de luz é custeado pelos demais consumidores em suas faturas de eletricidade, o novo vale-gás será financiado diretamente pelo Tesouro.
O Gás do Povo deve receber R$ 5,1 bilhões no orçamento de 2026 para atender 15,5 milhões de famílias e financiar a compra de 58 milhões de botijões ao longo do próximo ano, segundo informações antecipadas pelo Ministério de Minas e Energia. A medida amplia a versão atual do programa, que já é voltado à população de baixa renda, mas ganha agora um novo nome e alcance maior.
Evento em MG reforça agenda política
O anúncio está previsto para ocorrer em um evento na quinta-feira em um evento em Belo Horizonte, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Minas Gerais tem sido palco frequente de agendas do ministro, que busca reforçar sua atuação política no estado em meio à proximidade do ciclo eleitoral.
Na sexta-feira passada, em visita a Montes Claros, no norte de Minas, Lula confirmou que retornaria nesta semana à capital do estado para anunciar o Gás do Povo (além de outras obras, incluindo a expansão do metrô de Belo Horizonte a Contagem, na região metropolitana).
Como funcionam os benefícios de luz e gás
Hoje, o Auxílio Gás transfere em dinheiro o valor médio do botijão de 13 quilos, calculado pela ANP, a cada 120 dias.
O Gás do Povo muda esse formato: garantirá botijões diretamente, em quantidade definida pelo tamanho da família. Serão três unidades por ano para famílias de duas pessoas, quatro para as de três pessoas, e seis para as de quatro ou mais.
O valor de referência do voucher cedido às famílias será calculado de acordo com região. Com esse formato, o governo espera evitar desvio dos valores para outras finalidades.
No caso do Luz do Povo, o desafio imediato do governo é garantir a aprovação da MP 1.300, que expira em 17 de setembro. O relatório do deputado Fernando Coelho Filho (União-PE) está pronto e deve ser votado hoje na Comissão Mista, e a tendência é que apenas a ampliação da tarifa social seja mantida. Os demais pontos da MP, como o fim do monopólio das distribuidoras de energia elétrica e a redução de alguns subsídios pagos pela conta de luz, devem ser transferidos para a MP 1.304, dependendo do arranjo.
A MP tinha tudo para caducar, mas o Congresso entendeu que carregaria a responsabilidade de retirar um benefício, já que a ampliação da tarifa social está vigente desde julho.
Antes dessa mudança, a tarifa social funcionava como desconto escalonado de até 65% no consumo básico. Desde julho, passou a garantir um volume mínimo de energia gratuita, ampliando significativamente o benefício.
Os novos (velhos) programas sociais turbinados vão aliviar o orçamento das famílias de baixa renda. O custo adicional, no entanto, precisa ser acompanhado de perto por analistas e pelo Congresso, já que o governo promete responsabilidade fiscal, e a conta de luz segue cada vez mais pressionada por subsídios.
