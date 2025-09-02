Com foco social, governo reforça subsídios na conta de luz e no botijão

O Gás do Povo muda esse formato: garantirá botijões diretamente, em quantidade definida pelo tamanho da família. Serão três unidades por ano para famílias de duas pessoas, quatro para as de três pessoas, e seis para as de quatro ou mais.

O valor de referência do voucher cedido às famílias será calculado de acordo com região. Com esse formato, o governo espera evitar desvio dos valores para outras finalidades.

No caso do Luz do Povo, o desafio imediato do governo é garantir a aprovação da MP 1.300, que expira em 17 de setembro. O relatório do deputado Fernando Coelho Filho (União-PE) está pronto e deve ser votado hoje na Comissão Mista, e a tendência é que apenas a ampliação da tarifa social seja mantida. Os demais pontos da MP, como o fim do monopólio das distribuidoras de energia elétrica e a redução de alguns subsídios pagos pela conta de luz, devem ser transferidos para a MP 1.304, dependendo do arranjo.

A MP tinha tudo para caducar, mas o Congresso entendeu que carregaria a responsabilidade de retirar um benefício, já que a ampliação da tarifa social está vigente desde julho.

Antes dessa mudança, a tarifa social funcionava como desconto escalonado de até 65% no consumo básico. Desde julho, passou a garantir um volume mínimo de energia gratuita, ampliando significativamente o benefício.

Os novos (velhos) programas sociais turbinados vão aliviar o orçamento das famílias de baixa renda. O custo adicional, no entanto, precisa ser acompanhado de perto por analistas e pelo Congresso, já que o governo promete responsabilidade fiscal, e a conta de luz segue cada vez mais pressionada por subsídios.