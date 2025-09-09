Energia limpa desperdiçada cresce e pode pressionar conta de luz
Em apenas uma semana, o Brasil desperdiçou mais de 1,1 milhão de MWh de energia renovável, o equivalente à produção da usina nuclear de Angra 2 em um mês. Só em agosto, os cortes de geração solar e eólica ultrapassaram toda a produção brasileira de Itaipu.
O problema tem nome em inglês: curtailment, que significa corte de energia. O termo pode ser traduzido simplesmente como "corte" e explica a necessidade de desligar usinas eólicas e solares quando o sistema elétrico não consegue absorver toda a produção, seja pela falta de demanda, seja por gargalos na infraestrutura de transporte dessa eletricidade pelo país.
O fenômeno não é exclusividade do Brasil: ele aparece em todos os países que aceleraram a expansão de fontes intermitentes, aquelas que dependem do vento e do sol e não podem ser controladas.
Segundo a Volt Robotics, nos primeiros seis meses deste ano, os cortes de geração eólica e solar ultrapassaram 10 milhões de MWh, com impacto estimado em R$ 1,7 bilhão.
O efeito dos cortes sobre as geradoras de energia renovável tem aumentado a cada mês, levando as empresas a buscarem a renegociação de dívidas contraídas para financiar os empreendimentos com os bancos, ao mesmo tempo em que aumentam a pressão sobre o governo para tentar um ressarcimento de ao menos parte da geração frustrada.
A tendência é de crescimento constante dos cortes. Relatório do Itaú BBA mostra que o curtailment chegou a 23,4% da geração potencial de energia eólica e solar em agosto, maior percentual já registrado, muito acima dos 17,6% registrados no mês anterior, e dos 13,9% de junho.
Excesso de geração: hora e lugar errados
Mas por que jogamos fora tanta eletricidade limpa? A principal causa é o excesso de geração em momentos de baixo consumo. Segundo relatório do BTG Pactual, essa foi a razão de 53,9% dos cortes eólicos e 62,4% dos solares em agosto.
Um exemplo extremo foi o registrado no dia dos pais, 10 de agosto, que já foi tema nesta coluna. Com a indústria parada e o comércio em ritmo lento, o Brasil registrou a menor demanda de energia do ano. Ao mesmo tempo, com o sol forte do meio-dia, a geração solar estava no auge. O resultado: um corte de quase a totalidade da produção de energia solar e eólica entre 11h e 14h.
Além do relógio, o mapa também explica o problema. A geração renovável se concentra no Nordeste, mas os grandes centros consumidores estão a milhares de quilômetros, no Sudeste. As linhas de transmissão não dão conta de levar toda essa energia.
Entre 30 de agosto e 5 de setembro, segundo a Volt Robotics, mais de 1,1 milhão de MWh foram cortados. Só em 31 de agosto, um domingo, o volume de energia desperdiçada representou 20% do total da semana. Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco foram os estados mais atingidos.
Esse cenário criou uma crise financeira para os geradores, que investiram bilhões em usinas contando com a receita da venda da energia para cumprir obrigações e pagar os financiamentos, mas enfrentam a frustração de receita e penalidades ligadas ao não cumprimento dos contratos de venda de eletricidade.
Quem vai pagar a conta?
A disputa por compensações virou uma queda de braço com o governo e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Hoje, apenas parte dos cortes dá direito a ressarcimento, e mesmo assim em condições restritivas. O governo estuda ampliar essa cobertura, mas a dúvida é quem arcará com a conta: os consumidores, via tarifa, ou as empresas, como risco do negócio.
A situação piora a cada mês, com a entrada de mais geração renovável e de outras fontes de geração inflexíveis (usinas que precisam operar continuamente, mesmo quando há sobra de renovável).
Há ainda um complicador: o crescimento da micro e minigeração distribuída (MMGD), nome técnico para os painéis solares instalados em telhados de residências e empresas e os parques solares que têm consumidores como donos. O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) não tem controle sobre essa geração, que não é cortada.
Quanto mais painéis espalhados, o corte tende a ser maior nas grandes usinas solares, chamadas de geração centralizada.
A grande ironia é que, para compensar a falta de energia solar durante o pico da noite, o Brasil muitas vezes precisa acionar usinas termelétricas, que são mais caras e poluentes. Em um mesmo dia, jogamos fora energia limpa e de custo zero para, horas depois, pagar caro para garantir que não falte luz nas cidades.
