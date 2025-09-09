Energia limpa desperdiçada cresce e pode pressionar conta de luz

Segundo a Volt Robotics, nos primeiros seis meses deste ano, os cortes de geração eólica e solar ultrapassaram 10 milhões de MWh, com impacto estimado em R$ 1,7 bilhão.

O efeito dos cortes sobre as geradoras de energia renovável tem aumentado a cada mês, levando as empresas a buscarem a renegociação de dívidas contraídas para financiar os empreendimentos com os bancos, ao mesmo tempo em que aumentam a pressão sobre o governo para tentar um ressarcimento de ao menos parte da geração frustrada.

A tendência é de crescimento constante dos cortes. Relatório do Itaú BBA mostra que o curtailment chegou a 23,4% da geração potencial de energia eólica e solar em agosto, maior percentual já registrado, muito acima dos 17,6% registrados no mês anterior, e dos 13,9% de junho.

Excesso de geração: hora e lugar errados

Mas por que jogamos fora tanta eletricidade limpa? A principal causa é o excesso de geração em momentos de baixo consumo. Segundo relatório do BTG Pactual, essa foi a razão de 53,9% dos cortes eólicos e 62,4% dos solares em agosto.

Um exemplo extremo foi o registrado no dia dos pais, 10 de agosto, que já foi tema nesta coluna. Com a indústria parada e o comércio em ritmo lento, o Brasil registrou a menor demanda de energia do ano. Ao mesmo tempo, com o sol forte do meio-dia, a geração solar estava no auge. O resultado: um corte de quase a totalidade da produção de energia solar e eólica entre 11h e 14h.